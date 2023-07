Video: el millonario tesoro que encontraron el estómago de un cachalote

Sin embargo, Fernández no contento con los resultados, siguió buscando respuestas en el cuerpo del animal y encontró al final del tracto digestivo del animal una “piedra” de aproximadamente 50 centímetros de diámetro que pesaba al rededor de 10 kilogramos. Fue esa roca la que terminó por explicarle a los científicos el verdadero motivo de su muerte.

El equipo encontró que se trataba de un ámbar gris. “Todos me miraban cuando volví a la playa, le dijo Fernández al The Guardian, otro medio para el que habló, pero no sabían que lo que tenía en las manos era ámbar gris”.

El ámbar gris se produce en el tracto digestivo de una ballena o un cachalote después de que este ingiera cientos de calamares, y con el proceso de digestión de los cuatro estómagos que tienen estos animales, poco a poco la mezcla de estos moluscos con los ácidos gástricos, entre otras sustancias digestivas, generan esporádicamente este tipo de rocas o piedras, de las que se puede tener acceso a una en un millón, ya que no son tan comunes, pues solo a uno de cada 100 cachalotes consiguen que se les genere esta piedra.

Fernando Rodríguez explica que esta formación se da “por el aire, el sol y el agua del mar lo convierten en una sustancia blanca cuyo olor se suaviza con el tiempo hasta ser un aroma tan agradable como el mejor perfume”.

Es así que la piedra que encontraron los científicos tienen un valor en el mercado que podría superar los $500.000 dólares, más de 2.000 millones de pesos colombianos, dinero con el que los investigadores de la IUSA esperan que se reconstruya una buena parte de la isla que habría sido destruida tras la explosión del volcán Tajogaite.