Video: le hacía pagar la mitad del alquiler al novio sin que él supiera que el apartamento era de ella

“Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento”, relató Marian de acuerdo al chisme, razón por la cual la mujer ofreció al novio que se mudara con ella “porque no lo quería dejar”.

“Hace tres años que estoy de novia y hace uno y medio que él se vino a vivir conmigo. Yo siempre viví en el mismo lugar, un departamento que mi papá me regaló cuando yo me gradué”, aseguró Marian, a través de leer el relato que compartió con ella una usuaria. Y anotó: “Nunca le conté a mi novio que el departamento donde vivía era mío y ahora está súper enojado y me pidió un tiempo”.

El día en el cual la relación se destruyó en cuestión de segundos, ya que su exnovio encontró las escrituras a su nombre dentro de un cajón “privado” donde, según la dueña del departamento, no debería haber hurgado.

“Abrió un cajón que no tiene por qué abrir”, describió, y allí sucedió lo peor. “Me llamó al trabajo y me dijo de todo: sos una rata inmunda”, recordó la joven que experimentó un triste desenlace luego de un vínculo amoroso de años. “La única rata acá sos vos”, siguió diciéndole su expareja.

