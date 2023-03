Video: Una venezolana viajó por amor a Ecuador y se quedó en la calle

Sin embargo, la mujer protagonizó un triste momento, pues, el hombre la rechazó. “No sé, no le gusté. Vio mis fotos y cuando me vio personalmente me dijo que ‘no era la persona que había visto en fotos’. No le gusté absolutamente nada. Me botó”, finalizó.

La historia salió a la luz cuando alguien se la encontró en las calles en el momento en que se encontraba vendiendo dulces en compañía de su hija. Viajó por amor y terminó desilusionada. Cabe mencionar que la mujer es venezolana y su supuesto enamorado ecuatoriano.

La joven apareció en otro video en el que le pidió a la persona que la había grabado que debía borrar el video, pues, habría recibido amenazas por parte de su ex. “Por favor, borra el video. Tengo los audios y todo, él me está diciendo muchas cosas”, puntualizó.

“Usted vino, pero yo no le dije que iba a ser algo suyo. ¿Qué quería que hiciera si no me gustó?”, es lo que le habría dicho el hombre a la mujer, quien es madre.

Las reacciones que dejó esta publicación son comentarios como los que dicen “nunca hay que ir a otro país ni pensar en vivir con un desconocido más con una hija, no”, “ella es hermosa”, “es una mujer preciosa, lo que da coraje es la actitud de él”, “es mucha mujer para ese hombre”, “no mereces que te traten así”, entre otras.