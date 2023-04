“Muchas veces, los padres de familia no han visto la necesidad de la educación de sus hijos. Hay niños que para inicio de febrero no tienen ni un solo cuaderno para todas las materias. Es una bendición que nos hayan elegido. Con esto entenderán que la formación es muy necesaria para todos los seres humanos”, dijo Eugenia Elena Pinzón León, coordinadora del colegio. Al recordar una conversación con algunos de los niños beneficiados, manifestó: “Estaban encantados con el bolso, me mostraban los colores y sus cuadernos. Sacaban las reglas y se mostraban entre ellos lo que les habían traído”.

Con otros estudiantes estaba Edelmid Mendoza y ella comentó que sus alumnos estaban alegres porque lo que recibieron es de buena calidad. “Están felices porque los cuadernos traen stickers y estaban felices sacando las cosas de las cartucheras, las tijeras, no podían creer que se les hubiera dado tantas cosas bonitas”, contó la docente. A su lado, Sandra Milena Triana, profesora del grado tercero de primaria, contó que “para ellos, cada cosa que se les da la reciben con mucho amor. Un niño me dijo ‘uy, qué chulería de colores’ y las niñas estaban emocionadas por sus cartucheras”.