Por medio del teatro y el emprendimiento, Johana Bahamón ha logrado dignificar la vida de miles de internos e internas de diversas cárceles del país y hacer parte de la resocialización que no aportan las prisiones. Si hay algo peor que estar en la cárcel, dijo durante su participación, es salir de ella, porque la sociedad “condena” de por vida, no brinda una segunda oportunidad y esto lleva a reincidir en el delito.

Para ella, las mujeres berracas lo son “porque nosotras mismas lo creamos, no porque nuestro entorno lo crea. En mi vida he logrado cosas maravillosas con disciplina, pero nadie me enseñó sobre eso. Algo muy importante es saber hacia dónde vamos. Yo tengo mis metas a corto, mediano y largo plazo plasmadas, escritas, y ahí quiero llevar. ¿Y cómo voy a llegar? Trabajando por ello, siendo disciplinada”, puntualizó en medio de aplausos.

“Mujeres con berraquera” fue liderado por la Coordinadora de Mercadeo y Eventos de Vanguardia, Deisy Julieth Rincón, y contó con el apoyo de Cajasan, Clínica de Urgencias Bucaramanga, Fundación Cardiovascular de Colombia, OPL Carga, Centro Comercial Parque Caracolí, Huevos Kikes, Neomundo y Tramontina.

Así hablan las mujeres berracas

Carolina García, cofundadora y Chief Revenue Officer en Chiper

“Hay que luchar contra esa vocecita que dice que es difícil hacer las cosas; yo la llamo el síndrome del impostor. Hay que hablarle a la mente con amor para amargarnos menos”.

Laura Negrón, fundadora y CEO en Negrón Chocolatería y Floristería

“Debemos amarnos a nosotras misma, así podremos impactar a otros a nuestro alrededor. Las mujeres necesitamos darnos la mano unas a otras”.

Tatiana Pardo, gerente en Neomundo

“Me inspira lo que hago por el impacto social que genera. Me inspira poder ser un actor de la reactivación económica”.

“... Mi jefe me ponía retos a último momento, eso creo en mí esa capacidad de respuesta a los eventos, y le doy las gracias. Hoy entiendo este negocio desde su esencia”.

Olga Lucía Moreno, gerente del Instituto Cardiovascular de Colombia

“Hay que insistir, persistir y nunca desistir, eso es resiliencia”.

“Hay que ser empáticas, respetuosas y reconocernos como mujeres. Siempre tener fe, porque Dios va a estar ahí”.

Johana Martínez, vicepresidenta administrativa y financiera de OPL Carga

“No te tomes las cosas personales (al referirse a los chistes machistas)”.

“Solo encuentra lo que te gusta y trabaja por las metas”

“Disfruten el proceso, lo que traiga; eso sí, con metas claras”.

María Fernanda Artavia, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander

“Somos seres sociales y necesitamos a los demás. No es una competencia, debemos construir en equipo, aprender de las otras mujeres y sobreponernos a lo que nos suceda”.

“A veces hay que decir que no y alzar la mano”.

“No hay que parar de soñar, pero que sea conscientemente”.

Johana Bahamón

“Uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que esté privado de su dignidad”.

“Pude ser testigo de la reconciliación, de ver cómo unas personas que están en una cárcel condenadas, pueden estar en un espacio con la población civil, siendo otra vez valoradas”.

“Esto es una realidad, es mi motivación, mi propósito de vida (Fundación Acción Interna)”.

“Cuando tenemos equilibrio en la parte interna y externa podemos llegar a nuestros objetivos”.

“¿Quién no se merece una segunda oportunidad?”

“Lo que logra hacer alguien que sale de una cárcel, realmente lo que nos demuestra es el valor de una oportunidad”.

“Son personas que ya pagaron por su error, que ya cumplieron su condena y su deuda con la sociedad y se merecen una segunda oportunidad”.

“Creamos una Ley de Segundas Oportunidades para que las empresas que contraten a las personas pospenadas tengan beneficios tributarios”.

Joanis Menco, deportista paralímpica

“Mi mamá me pidió perdón porque me debieron amputar la pierna; por quitarme la vida. No mamá, le dije, no me quitaste la vida, me diste una segunda oportunidad de vida”.

“La discapacidad es mental, los obstáculos te los pones tu”.

“Todos los días me miro al espejo y me digo cosas bonitas, pero me costó trabajo adaptarme a la sociedad”.

“Si uno quiere ser una mujer berraca, debe asumirlo”.

“Yo perdí una pierna, no perdí la vida; no perdí las ganas de seguir triunfando”.

Male Ardila, coach nutricional y especialista en nutrición deportiva.

“Yo estudié una carrera (derecho) para no ejercer. Me gusta vender, no sabía para dónde iba, pero me gusta vender”.

“En mi vida he logrado las cosas porque soy una mujer disciplinada y constante. Yo misma construí disciplina”.

“Cuando tengo cosas por hacer, simplemente las hago”.

“Somos mujeres berracas, porque nosotras mismas lo creamos”. cdmb