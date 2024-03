Quién era el conductor de la buseta donde murieron 11 personas en Santander

Rubén Hernández, de 48 años, era quien conducía la buseta de Contransmagdalena que el martes en la mañana chocó contra un tractocamión tipo niñera, en la vía a Barrancabermeja. El experimentado conductor perdió la vida junto a 10 pasajeros.

¿Quién era el conductor de la buseta donde murieron 11 personas en vía de Santander? (Foto: Edgar Pernett/VANGUARDIA LIBERAL)

Desde que tenía 18 años, Rubén Hernández dedicó su vida a la conducción. En sus 30 años de experiencia trabajó en empresas como Copetrán, Transgirón, Metropolitana y además manejó taxis y tractocamiones.

Y fue justamente detrás de un volante que su vida se extinguió. El pasado martes a las 9:15 a.m. la buseta que conducía, de placas XVV-726 afiliada a la empresa Cotransmagdalena, chocó de frente contra el tractocamión tipo niñera’ de matrícula SVF-583, que al parecer invadió el carril.

Hernández, padre de cuatro hijos, salió ese martes a las 7:30 a.m. desde Cimitarra, Santander, con 16 pasajeros, cuyo destino era Bucaramanga.

“Rubén aprendió a manejar desde cuando tenía 10 años. Cuando cumplió los 18 obtuvo la licencia y desde entonces trabajaba como conductor. Él era un hombre muy cuidadoso y prudente. Siempre estaba pendiente de todos los detalles cuando manejaba”, explicó Libardo Hernández Mantilla, hermano de la víctima.

La trágica noticia

El martes en la mañana, Libardo Hernández se alertó cuando a través de WhatsApp le empezaron a llegar a su celular las fotografías de lo que era un trágico accidente en la vía a Barrancabermeja.

“Vi las fotos del accidente por celular, pero no me imaginé que fuera mi hermano. Al rato mi hija me llamó pero como venía del Picacho manejando, no me dijo nada. Llegué a Bucaramanga sobre el mediodía, guardé el bus en el parqueadero y mi hija me volvió a llamar. Como le dije que ya había llegado ahí si me contó que el muerto en ese accidente era mi hermano. Quedé muy mal y no podía contener el llanto”, explicó Libardo Hernández Mantilla.

Rubén Hernández, residía en el barrio Río Prado, en el municipio de Girón, junto con su esposa y sus cuatro hijos.

“Hace ocho días habíamos hablado por celular y estaba muy bien. Él Manejaba un bus grande pero lo vendieron hace 20 días, entonces estaba de turnador en Cotransmagdalena. Lo tenían rotando rutas y viajaba al Banco Magdalena, Puerto Wilches, Zapatoca, Cimitarra, Sabana de Torres y Barrancabermeja”, recordó el hermano de la víctima.

Desde ayer en la mañana, el gremio de transporte de pasajeros de Santander está de luto,por la muerte de Rubén Hernández y las diez víctimas más del accidente.

La velación de Rubén, o ‘Calmante’, como cariñosamente lo llamaban sus amigos en honor a una canción de Galy Galeano que le encantaba, se cumplirá en la Casa de Los Nazarenos de Girón.