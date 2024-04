Joven fue asesinado por una chancletas

Isaac David Caldera Castillo recibió un disparo en el pecho, luego de evitar que un grupo de sujetos atracaran a una mujer en el sur de Barranquilla.

Isaac David Caldera Castillo, tenía 21 años

La noche del miércoles en el barrio Siete de Abril, en el suroccidente de Barranquilla, se desató una tragedia que ha consternado a la comunidad. Isaac David Caldera Castillo, un joven de 21 años, perdió la vida en un incidente que está siendo investigado por las autoridades policiales.

El suceso comenzó cuando varios jóvenes estaban atracando a una mujer, quien clamaba por ayuda en la calle 50D - 5 B sur. Según relatos de testigos, entre ellos la compañera sentimental del fallecido, Caldera Castillo y un grupo de amigos intentaron intervenir para detener el atraco. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

La compañera del joven relató que, tras intervenir para ayudar a la víctima del atraco, Caldera Castillo fue objeto de represalias por parte de los presuntos delincuentes. Pocos minutos después de la intervención, un grupo de hombres en motocicletas llegó buscando las chanclas que uno de ellos había perdido en el forcejeo anterior.

“Los muchachos trataron de evitar el atraco, le quitaron las chancletas a uno de ellos (ladrones) y en ese momento Isaac le dijo a los amigos, déjenlos ir porque él decía que eran unos niños”, dijo al diario Zona Cero, la pareja de la víctima.

Los acontecimientos tomaron un giro aún más trágico minutos más tarde, cuando varias personas descendieron de un taxi portando un arma de fuego. Según el relato de testigos, tras un breve intercambio verbal en el que Caldera Castillo negó tener las chanclas perdidas, se produjo un forcejeo que culminó con un disparo mortal en el pecho del joven.

“El muchacho apenas se baja dice: ‘¿El pelado entonces no va a dar la chancleta?’. Y mi esposo dice: ' Yo no tengo la chancleta’. Cuando él le dice que no tiene chancleta, le hacen un tiro en los pies y él lo esquiva. Empezaron a forcejear con la pistola, Isaac quedó arriba y el muchacho que tenía el arma le hace el disparo y le pega un tiro en el tórax”, contó al citado medio la mujer.

A pesar de ser trasladado con urgencia a la Ciudadela 20 de Julio, Caldera Castillo llegó sin signos vitales, sumiendo a sus familiares y seres queridos en el luto.

El joven, descrito como trabajador y de espíritu alegre, se desempeñaba como oficial de herrería y estaba a punto de cumplir un mes en su nuevo empleo.

En medio del dolor, los familiares y amigos de Caldera Castillo han exigido justicia y han hecho un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la ley.

“Nosotros queremos que quede claro que él en ningún momento se ha cogido ninguna chancleta. Quiso ayudar para evitar un atraco y fue el perjudicado, porque por ese hecho hoy lo tenemos que velar y enterrar”, concluyó la joven.