Video: Bomberos controlan incendio en una casa del barrio Comuneros de Bucaramanga

Una vivienda de inquilinato donde se almacenaba material de reciclaje se incendió en el barrio Comuneros al norte de Bucaramanga. La rápida acción de los Bomberos impidió que las llamas afectaran otros inmuebles y el rescate de algunas personas que estaban al interior de la edificación.

El llamado de emergencia fue recibido sobre las 8 de la mañana de este sábado 6 de abril, por parte del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga en el que se informaba de un incendio residencial en la carrera 19 con calle 5 del barrio Comuneros al norte de la ciudad.

Reportes de vecinos del sector indicaron que el fuego inició en la parte de la entrada de la vivienda que funciona como inquilinato y donde se guardaba material de reciclaje. Algunas personas habían quedado atrapadas en la parte posterior del inmueble.

De acuerdo con el reporte entregado por el director de los Bomberos de Bucaramanga, Diego Orlando Rodríguez, en menos de cinco minutos dos carrotanques contra incendio llegaron al lugar y controlaron la emergencia.

“Nuestra atención fue oportuna, no hubo personas heridas. Algunos residentes estaban en la parte posterior de la vivienda, no habían salido de la casa, pero podemos decir que aparte de los daños materiales no hubo más afectaciones”, indicó el funcionario.

Las pérdidas están por establecer, al igual que la causa de la emergencia, ya que en el lugar se almacenaba material de reciclaje como papeles, madera, cartones y plásticos que facilitaron la combustión y propagación del fuego.

Vecinos señalaron que fue oportuna la reacción del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga para impedir que el fuego se propagara a otros inmuebles.

“Tenían madera y otros elementos que facilitaron el incendio. Los bomberos fueron oportunos y el caso no pasó a mayores. Adentro de la casa había algunas personas, pero salieron sin inconvenientes. Ahora esperar para conocer los daños y dónde dormirán los afectados”, indicó un vecino del barrio Comuneros.

