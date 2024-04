En vilo continúa una familia tras la misteriosa desaparición de William Bernal, trabajador de una empresa de gas en Santander

#sieServicioSocial "Después de cuatro días, aún no hay rastro del operario de Norgás que desapareció en la vía Mogotes - San Gil". Su esposa Brigitte Gomez informó a Ecolecuá que William Andrés Bernal Cortés fue visto por última vez el pasado martes 2 de abril. "Vivimos en San Gil y lo llevé ese día a las 5:30 de la mañana a la empresa Norgás. Salía para Mogotes, como todos los días, a distribuir gas (en cilindros). Hablé con él, por última vez, a las 10:30 de la mañana y me dijo que ya iba saliendo de Mogotes, que iba a hacer unas últimas entregas y se dirigía a San Gil", comentó. Después de esa hora él no volvió a comunicarse ni contestó el celular. Hacia las 5:30 de la tarde fue encontrado el camión que conducía en el sitio Cuatro Esquinas, en jurisdicción rural de la capital guanentina. Pero de él no se sabe nada aún. Brigitte dijo que el Gaula de la Policía recepcionó este viernes la denuncia por la desaparición de su esposo e inició la investigación respectiva. William Andrés Bernal, de 36 años, es natural de Girardot, Cundinamarca, y tiene dos hijas de 7 y 12 años. Quienes tengan información sobre él pueden comunicarse al teléfono 3213188924. Video: Suministrado