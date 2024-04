Padre asesinó a un joven por sacar a bailar a su hija en plena fiesta de 15 años

Las primeras versiones indican que el joven había llegado a una fiesta de 15 años a eso de las tres de la madrugada y tal parece que sacó a bailar a la quinceañera, situación que no le gustó al padre de la menor.

Compartir

El hombre señalado presuntamente de asesinar a un joven porque sacó a bailar a una quinceañera se entregó a la Fiscalía para responder por este hecho de sangre que ha conmocionado a los habitantes del municipio de San Marcos (Sucre).

Medios locales han indicado que el presunto homicida, de quien se asegura sería el padre de la joven que cumplía 15 años, pidió perdón a los familiares de Santiago Diazgranados Betín y aseguró que “lo hizo en un momento de rabia”.

Le recomendamos leer: Bebé de dos meses murió arrollado por un furgón: su mamá lo transportaba en mototaxi

El hombre se mostró bastante afectado por lo que hizo y dijo estar dispuesto a responder por sus actos, señalando en medio del llanto que cualquier castigo que puedan proporcionarle es pequeño para lo que hizo, pues nada justifica el que le haya quitado la vida a una persona.

“A la familia del joven, que no los conozco, les pido misericordia, que me perdonen. Fue algo que hice en un acto de rabia, en estado de alicoramiento. Fue algo grave, quitarle la vida a alguien. Es algo que ni yo mismo no me perdono. En realidad, no sé qué me pasó en ese momento”, expresó el ahora procesado.

El ahora investigado está a la espera de las audiencias preliminares para que un juez de Garantías le defina su situación judicial.

No olvide leer: Hombre que golpeó y ahogó a un adulto mayor en el mar pagará 17 años de cárcel

Las primeras versiones indican que el joven había llegado a una fiesta de 15 años a eso de las 3 de la madrugada y tal parece que sacó a bailar a la quinceañera, situación que no habría sido del agrado del familiar de la cumplimentada.

El hombre se acercó a la víctima y le pidió que se marchara de la fiesta, y que no molestará a la quinceañera. Se formó una discusión que no pasó a mayores y, según testigos, el joven accedió a irse de la fiesta.

Dicen los testigos que cuando Santiago se marchó, el sujeto arremetió contra el joven con un arma blanca, acuchillándolo en un pulmón y causando su muerte a los pocos segundos.

No olvide leer: Capturada mujer en Santander acusada de abusar sexualmente de un menor de 14 años

“Mi gente, pueblo de San Marcos, yo sé que nada nos va a regresar a Santiago, pero para mí es satisfactorio saber que el asesino de mi hijo se entregó a la justicia del hombre. Ya mi Dios sabrá aplicarle la divina. Gracias pueblo de San Marcos por el apoyo”, ha manifestado el padre de la víctima.