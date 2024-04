Mujer en Bogotá fue abusada sexualmente cuando se dirigía a su trabajo

La mujer, además de enfrentar el trauma de la agresión, expresó su frustración por la falta de apoyo por parte de las autoridades locales.

FOTO: VANGUARDIA/EL UNIVERSAL

Una trabajadora en Bogotá fue víctima de un violento ataque mientras se dirigía a su empleo. En el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos, fue abordada por un hombre armado en las primeras horas de la mañana del pasado domingo.

De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor la amenazó con un arma blanca y la obligó a dirigirse hacia un lugar apartado, donde la sometió a abusos sexuales.

Esta terrible experiencia dejó a la víctima con graves secuelas físicas y emocionales.

La mujer, además de enfrentar el trauma de la agresión, expresó su frustración por la falta de apoyo por parte de las autoridades locales. A pesar de haber presentado una denuncia y haber buscado ayuda en el Concejo de Bogotá, el agresor aún no ha sido capturado.

“Me hicieron todas las pruebas, exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, me pusieron vacunas, antibióticos, me vio el psicólogo, fue la abogada y puse la demanda. Merece que lo agarren, porque si fui yo puede ser otra persona y eso no se vale, porque no me pisoteo, me bajo mi autoestima”, relató.

La víctima ha instado a las autoridades a revisar las cámaras de seguridad cercanas en busca de evidencia que pueda ayudar a identificar al responsable.