A médico bumangués le robaron casi dos millones de pesos de su cuenta bancaria para hacer una apuesta deportiva

A un médico santandereano le robaron $1.800.000 de su cuenta bancaria. Los delincuentes violaron las medidas de seguridad e hicieron una compra virtual en una casa de apuestas digitales.

Un reconocido médico santandereano fue víctima de los ciberdelincuentes en Bucaramanga. Según lo denunciado por la víctima, le sacaron $1.800.000 de su cuenta personal de ahorros del banco Davivienda.

El hombre de 73 años se encontraba el pasado lunes en su casa mirando la televisión cuando un extraño mensaje le llegó a su teléfono.

Se trataba de una notificación de su entidad financiera en la que le informaban que había hecho una compra en una plataforma de apuestas digitales.

“Jamás en mi vida he apostado ni un peso. Era un mensaje muy extraño. Creí que se trataba de una estafa, pero el número que vi era el de siempre. Así que de inmediato ingresé a mi cuenta bancaria para verificar si era cierto”, indicó el ginecólogo.

Efectivamente los bandidos ingresaron a su cuenta personal, violaron todas las medidas de seguridad del banco y le sacaron $1.800.000, el tope máximo que él había establecido para transacciones digitales en un día.

La víctima reportó lo sucedido a los pocos minutos al banco Davivienda. Allí le ayudaron bloqueando las claves y le dijeron que debía presentarse presencialmente para restablecer todas las medidas de seguridad.

Así lo hizo. Además abrió un proceso para que investigaran lo sucedido. Sin embargo, durante la noche del miércoles el banco le respondió a través de un correo electrónico que se trataba de un error del usuario y que fue a él quien falló en la protección de su cuenta.

“Yo tengo dos contraseñas, me piden mi foto, mis huellas, la imagen de mi cédula, me envían verificación al teléfono cada vez que hago una transacción y toda esa información la tienen ellos. ¿Qué más puedo hacer yo para evitar que me roben? Violaron fue la seguridad del banco. Yo les entrego mi dinero para que lo cuiden y aún así me dicen fue mi responsabilidad. Estoy muy decepcionado. Siempre he tenido mi portafolio de servicios con Davivienda, pero me pone muy triste que me traten así después de tantos años”, concluyó el médico ginecólogo.

El profesional también interpuso la denuncia ante la Sijin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para iniciar las investigaciones pertinentes por este caso que podría tipificarse como un ‘ciberdelito’.

