Seis personas fueron capturadas en el Centro de Bucaramanga por la estafa ‘dónde está la bolita’

Tras estafar y robar a una mujer, la Sijin de la Policía logró la captura de seis personas involucradas en el juego de ‘dónde está la bolita’ en pleno Centro de Bucaramanga. Autoridades advierten a la ciudadanía para que no caigan en esta reconocida modalidad de engaño.

“¿Dónde está la bolita?, encuentre la bolita. Apueste, gane fácil y busque la bolita”.

Estas son algunas de las palabras de enganche que suelen ser utilizadas por los estafadores de la modalidad de engaño conocida como ‘dónde está la bolita’ para buscar incautos a quienes quitarle su dinero en el Centro de la ciudad.

Pese a todo esto, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó que aún hay personas que siguen cayendo en esta vieja actividades delincuenciales.

De hecho, durante esta semana, tras la denuncia de una mujer víctima de este engaño se logró la captura de seis personas en la carrera 15 con calle 35, donde tradicionalmente suelen ubicarse para hacer de las suyas.

La afectada se desplazaba por la dirección antes mencionada cuando observó a un grupo de personas participando del aparente juego, por lo que le dio curiosidad.

“Observé a estas personas con una caja que me dio curiosidad, porque además contaban plata. Entonces me acerqué a este lugar y se me pegó una persona bien vestida, con un gorro de esos antiguos, luego se me acercaron más personas, me comenzaron a empujar y me decían que apostara”, dijo la afectada.

Ante la presión, la mujer entregó 100 mil pesos en efectivo que, desde luego, perdió ante la inminente estafa.

Aprovechando el tumulto y la distracción provocada por el juego de ‘dónde está la bolita’, otras personas le abrieron su bolso y le sacaron su teléfono celular, avaluado en 1 millón de pesos.

Para su fortuna, por el lugar se desplazaban agentes de la Sijin de la Policía que ante el llamado reaccionaron y lograron la captura de seis personas. Todos ellos actuaron en complicidad para estafar y hurtar a esta mujer.

Los acusados, con edades de entre los 33 a los 64 años, quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por estos hechos. El dinero y el celular fueron recuperados.

Así operan

En una observación efectuada por Vanguardia, se ve a un individuo que dirige el juego con una caja de cartón, varias pelotas de tenis partidas a mitad y una bolita, mientras que sus cómplices, conocidos como ‘payasos’, lo rodean fingiendo ser espectadores.

Luego los incautos se acercan por curiosidad y son convencidos de participar al ver que los miembros de la banda (camuflados entre el público) obtienen ganancias.

En algunas ocasiones dejan ganar inicialmente a la víctima y los demás delincuentes lo incitan a seguir jugando, incluso doblan las apuestas y logran persuadir para que juegue hasta que pierda grandes sumas de dinero.

Cuando la comunidad da aviso a la Policía, los delincuentes recogen todo y escapan. En ocasiones los vendedores informales son cómplices y les advierten que se acercan los uniformados.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncien a estas personas llamando a la línea de emergencia 123.