Adolescente lleva desaparecida siete meses, salió de su casa tras pelea con su novio y no volvió

“Tres meses han pasado y la niña no ha aparecido, soy sólo yo quien ha estado buscándola en los barrios, por las ‘ollas’, por todo lado; las autoridades lo único que han hecho es buscar en Medicina Legal. Hay gente que a veces me llama y me dice que la vio, voy y nada, son muchachas parecidas”, contó la mamá a Vanguardia .

Su novio la maltrataba

Uno de los hechos que más ha llamado la atención a la mamá de Karen fue la pelea que la joven sostuvo ese día con su pareja sentimental.

“Ella tenía un novio, habían tenido una discusión fuerte en donde el ‘man’ le pegó, le dejó un chichón, por eso a él lo eché de mi casa (...) Después de eso, ella salió, me dijo que me quería mucho, que me amaba y se fue. Se fue con un short azul y una camiseta blanca, no se llevó nada de sus cosas. Yo creí que salía con alguna amiga y volvía, pero no. Tampoco se fue con él”, añadió la madre.

La progenitora insiste en que las autoridades interroguen al exnovio de su hijo.

“El novio me dice que no la ha visto, que no sabe nada. A veces en sus redes el publica cosas diciendo que la extraña, pero la Sijín debería citarlo para que declare lo que sepa (...) Mi hija no volvió a tener actividades en redes sociales”, concluyó la angustiada progenitora.