Angustiante relato de comerciante víctima de robo, lo hirieron con pico de botella

"Estoy vivo de milagro, pero espero que mi caso sirva para algo. En esa zona hace falta un CAI Móvil, la Policía debe hacer mayor presencia porque lo que me pasó le puede pasar a cualquiera”.

Preocupado y triste, así está José del Carmen Colón Torres, un comerciante de 55 años que fue herido con un pico de botella por tres sujetos, en medio de un atraco en la noche del pasado sábado, en la vía de Pasacaballos a Barú.

Entérese: Conmoción en Ibagué por mujer que se lanzó al vacío desde el puente La Variante

José relató lo ocurrido. “Yo soy de Barú y allá estuve un rato. A las 8:30 de la noche tomé mi moto para volver a mi casa, en el barrio San Isidro de Cartagena, entonces, cuando iba por el sector La Ladrillera de La Clay aparecieron tres sujetos en una moto, se me acercaron y me pusieron la moto al frente”, relató.

Agregó que “intenté devolverme, pero me caí de la moto y terminé en el suelo, fue allí cuando los tipos me quitaron la moto, el celular, la cartera, todo lo que tenía y, además, me cortaron con un pico de botella. Yo nunca me opuse, tenía mucho miedo”.

Lea aquí: Joven fue asesinado de dos disparos en medio de un presunto atraco

José quedó solo y herido en la avenida que él describe como “solitaria, deteriorada y oscura”. “Fueron los vigilantes de La Ladrillera los que me auxiliaron y llamaron a la Policía. También llamé a una hermana y ella fue por mí en un carro, me llevó al médico y allá me cogieron varios puntos de sutura en las heridas”, recordó.

José pide a las autoridades que busquen a los responsables. “Ellos huyeron con rumbo a Cartagena y se llevaron mi moto, una marca Tvs, de color rojo y de placa ULR-79F, ojalá aparezca porque con ella trabajo”, dijo.

Puede leer: Ofrecen $10 millones por información sobre los responsables del ataque armado que dejó cuatro personas heridas en Santander

Agregó que “la Policía dijo que capturó a uno de los ladrones, pero yo no tengo información de eso, lo que sí se, es que en ese sector pasan atracando y los policías brillan por su ausencia. Por ahí transitan todos los días cientos de turistas que van a la Playa Blanca, les pido que vigilen más esa vía”.

Con información de El Universal.