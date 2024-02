Así fue el asesinato de una reconocida modelo webcam junto a su novio

Milagrosamente el conductor del auto particular sobrevivió, pero la pareja murió acribillada. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables. El teniente coronel Ronald Mariño, comandante operativo de seguridad No. 3, afirmó que las víctimas mortales, presuntamente, tenían antecedentes judiciales por lo que no descartan como móvil un ajuste de cuentas.

Al principio, los vecinos del sector y los primeros policías que llegaron al lugar pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, esto debido a que el carro en que iba Abigail y Andrés chocó aparatosamente contra un taxi, pero eso ocurrió luego de los impactos de bala que les hizo perder el control del auto.

En la inspección de los cuerpos, los forenses determinaron que tenían varios balazos. Se presume que los sicarios los estaban persiguiendo y la pareja y el conductor se percataron e intentaron perderlo de vista al entrar a ese barrio de estrechas calles.