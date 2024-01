$!Buscan reunir recursos para operar a la perrita callejera que fue arrollada por un vehículo del Ejército en Bucaramanga

“El Ejército me citó a un acto conciliatorio el viernes, yo les dije que no debía conciliar nada cuando ellos tenían que responder. No fueron capaces de pagar los $360 mil que cobraban de la valoración, dándole la dirección de la veterinaria, dándole los soportes veterinarios, el número de la cuenta de la veterinaria. Entonces yo dije, dejamos hasta acá cualquier nexo con ustedes y yo me hago cargo mediante donaciones, contribuciones de la gente”, agregó Dany García.

Si usted desea apoyar en la recuperación a Milagro, puede comunicarse al celular 313 4868403 de la fundación Adogtanos.

Cabe aclarar que cuando el caso fue ampliamente difundido por los medios de comunicación locales y naciones, el Ejército señaló que haría un acompañamiento y cubrirá todo lo que requiera la perrita para que la recuperación fuera exitosa.

“El Ejército lamenta el accidente y por esta razón se ordenó aperturar una investigación disciplinaria con el fin de ampliar la información de los hechos ocurridos y garantizar que esta situación no se vuelva a repetir”, dijo en su momento el teniente coronel Carlos Andrés Parra Ávila, comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 5 Mercedes Ábrego.

Así fue el accidente

El hecho, que quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, ocurrió sobre las 3:47 de la madrugada del martes 26 de diciembre, en la carrera 15 con calle 4 de Bucaramanga, cerca a la estación Norte de Policía.