Ejército abrió investigación disciplinaria por conductor de la institución que arrolló a una perrita en Bucaramanga y huyó

“Al parecer, el conductor del vehículo no logró esquivar al canino y se presentó el hecho lamentable”, dijo el vocero de la Quinta Brigada.

El teniente coronel Carlos Andrés Parra Ávila, comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 5 Mercedes Ábrego, señaló que la patrulla militar involucrada en el hecho se encontraba realizando controles en el norte de la ciudad al momento del accidente.

El Ejército señaló que tras conocer este hecho se pusieron en contacto con un líder integrante de la red animalista de Colombia, vocero de las fundaciones defensoras del área metropolitana de Bucaramanga, para apoyar el proceso de recuperación de la perrita. Además de esto, se abrió investigación disciplinaria.

“El Ejército lamenta el accidente y por esta razón se ordenó aperturar una investigación disciplinaria con el fin de ampliar la información de los hechos ocurridos y garantizar que esta situación no se vuelva a repetir”, añadió el teniente coronel Parra Ávila.

“Nadie me ha llamado”

Dany García, de la fundación Adogtanos, señaló a Vanguardia en la mañana de este jueves que ella se apersonó de la perrita y ahora busca la forma de salvarle la vida.

“Se trasladó a la veterinaria de ortopedia en donde se le hicieron los rayos X pertinentes y se dictaminó un daño en la médula espinal y columna. De ahí le dieron de alta con un pronóstico reservado, que no podían operar”, dijo la líder animalista.

Pese a este desalentador anuncio, Dany García espera por ahora una segunda opinión de otro ortopedista veterinario que en el pasado ha manejado y sacado con éxito casos críticos como este.

Actualmente Milagro, como fue llamada la perrita arrollada, permanece en un hogar de paso con los cuidados necesarios.

“La tengo en un hogar de paso privado, resguardada con sus cosas necesarias. No puede caminar y está postradita”, añadió la animalista.

Hasta la presente, según ella, el Ejército Nacional no se ha contactado para responder por la situación acaecida con el animal.

“Nadie me ha llamado. Ya el daño está hecho y esto no es de donaciones, yo me hago cargo de la perra, pero este debe quedar un precedente y que se haga justicia por los animales que todos los días están siendo atropellados. Si hubieran querido ayudar, se bajan y hacen algo”, agregó Dany García.

Si usted desea apoyar en la recuperación a Milagro, puede comunicarse al celular 313 4868403 de la fundación Adogtanos.