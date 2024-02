¡Cuidado! Así ladrones se están robando las motos de edificios residenciales en Bucaramanga

Según un vecino del sector, en la calle hay varios edificios residenciales, pero que no cuentan con vigilancia privada.

A las 11:58 de la noche, las cámaras del edificio alcanzan a registrar el momento en que se abre el portón del parqueadero y al lugar ingresan dos hombres.

Al parecer, no son residentes de los apartamentos sino ladrones que antes de llevarse las motos intentan no dejar evidencia. Los sujetos no se quitan los cascos e inician el procedimiento para apoderarse de los vehículos.

Uno de ellos saca un tarro de aerosol y se dirige a la cámara de seguridad y pinta el lente para que no grabara el hurto.

El video no registra el momento en que se llevaron los vehículos, pero según las denuncias de los vivientes fueron dos motocicletas.

“La verdad cuando entran con un control, uno tiene que dudar si hay un cómplice en los apartamentos y más si no hay seguridad privada. Que la Policía investigue y se den con los responsables”, indicó un residente.