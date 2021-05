Con una mecedora que lanzaron desde un segundo piso del barrio Ciudad Valencia de Floridablanca, espantaron a dos ladrones y evitaron el robo de 27 millones de pesos; sin embargo, no fue suficiente para resguardar a Jhon Edinson Valverde Vargas y a Wilson Vargas Becerra de los disparos que hizo uno de los delincuentes en la calle 19 con carrera 12 antes de huir.

Una de las balas se le incrustó en el abdomen de Jhon, de 34 años, y tuvieron que trasladarlo de urgencia a un centro médico donde fue sometido a una delicada intervención quirúrgica.

Wilson, de 61 años, contó con mayor suerte, pues el tiro que lo impactó solo le afectó el muslo izquierdo y por fortuna se recupera de forma satisfactoria.

¿Qué pasó?

A 11:00 de la mañana, una mujer y su hermano Wilson, estaban a punto de entrar a su residencia después de hacer el ‘jugoso retiro’, pero los ‘pillos’ los seguían en dos motocicletas.

“Hice el retiro en efectivo, porque estoy terminando una obra y tenía que pagarle al señor.

“Iba con mi hermano (Wilson). En el banco es necesario que le cuenten a uno los billetes; piden que uno mire la máquina, pienso que en ese momento se dieron cuenta que saqué esa cantidad.

Estaban a punto de llegar a casa, cuando su familiar le advirtió que venía una moto. Luego todo fue muy rápido, porque cuando ella volteó a mirar el delincuente ya la tenía encañonada.

“Era un arma plateada, un revólver creo. Dijeron que me bajara, me pedían la plata, sabían que yo la tenía y creo que de la angustia me bajé del carro. Traté de darles una plata que tenía (en la ropa) pero él sabía que la mayoría estaba en el bolso”. En el pequeño forcejeo, su sobrino Jhon Edinson que estaba en la casa, salió en su ayuda y fue en ese momento que el asaltante les disparó.

Su hermana, lanzó una mecedora desde el segundo piso. Entonces aquel sujeto corrió y no se supo nada más... Algunos testigos aseguran que en la esquina otra moto lo esperaba.

La motocicleta roja de alto cilindraje de placa ENY 91C, en la que se movilizaba cuando llegó a cometer el hurto, quedó abandonada y hasta el botín por el que iban.