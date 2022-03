El drama de la familia que perdió a un hijo y tiene a otro en el Hospital tras el accidente en vía Málaga

Cuando Fanny llegó al lugar del accidente, vio al conductor, desolado, descompuesto, preocupado. “Me dijo que iba a filo de la orilla y que el bus le ganó. No le salían más palabras”.

“Una profesora me llama. Me dice que salga de una hacia la laguna (de Ortices), que ocurrió un accidente y mis hijos están ahí”, cuenta con la voz débil.

Fanny aún no sale del asombro, combinado con tristeza y desesperanza, tras la llamada que a las 3:30 de la tarde del 22 de marzo le cambió la vida.

Y es que según cuenta la mujer, por esta zona solo hay espacio para un vehículo, y si a eso se le suma el gran tamaño del bus escolar, el peligro se hizo mayor.

“No sé si fue falla del bus. Pero es muy raro que sufra un accidente el primer día. La gente le preguntaba al conductor qué pasó y él solo decía “la buseta me pudo. No fui capaz de tenerla”. No fue una zona con curvas, entonces quizá el abismo le ganó”, comentó Jaimes.

Ya en la zona, la mujer recuerda que salió corriendo y bajó la loma. Pero cuando llegó a donde yacía el bus, encontró a su hijo muerto.