La triste llamada

Faltaban 10 minutos para la una de la mañana del miércoles cuando el teléfono de María Eugenia sonó. Era su yerno, Andrés.

“Me dijo, aló suegra, me pidió que le pasara a mi esposo. De repente escuché que mi esposo gritó, le quité el celular y pregunté, ¿qué pasó Andrés? -Me dijo-, suegra a Ingrid se la cargó la avalancha y se llevó a mis niños”; de inmediato emprendió camino desde Lebrija hacia Piedecuesta para ayudar en la búsqueda.

Pero, ¿qué ocurrió esa noche? “Mi yerno nos contó que eran las once, Ingrid estaba viendo una novela que le gusta, le dijo a Andrés que la acompañara al baño; luego se fueron de nuevo a la habitación y se acostaron, llovía duro”.

Rato después, “Andrés sintió que el agua estaba llegando, se bajó y ya le daba a las rodillas, fueron a salir pero la puerta estaba trancada con palos.

“Al no poder abrir la puerta, cogió a los tres niños y los subió al chifonier, era alto. Mi hija le decía, Andrés qué pasa, estaba desesperada; él para calmarla le decía ¡nada, nada!

“Cuando se fue la luz sintió el totazo, la casa se la llevó el río, veía remolinos, trataba de salirse pero se hundía más” y de ahí no se acuerda de más, no sabe cómo logró salir de entre ese ‘masacote’ con lo arrastró casi un kilómetro.

“He hablado con él, me dice que está mal, que no sabe qué hará si no aparece mi hija; es que llevaban juntos como nueve años”.

Por ahora la búsqueda sigue en el lugar donde las víctimas fueron arrastradas, y río abajo... Seis personas siguen desaparecidas, entre ellas Ingrid y sus dos hijos. Las familias solo esperan que la búsqueda y las ayudas no cesen.