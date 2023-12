Entregó las llaves de su camioneta de lujo para que la parquearan y se la robaron

Una lujosa camioneta fue hurtada después de que sus dueños la confiaran al servicio de 'valet parking', que consiste en entregar el vehículo para que el personal de la empresa se encargue de parquearlo.

Este hecho ocurrió el 2 de diciembre en el norte de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 118 con la Avenida carrera 19, cerca del barrio Santa Bárbara en la localidad de Usaquén.

Según los reportes de las autoridades, la mujer, identificada como Katy, dejó su vehículo en un 'valet parking' cercano a un bar al que frecuentemente asiste.

No olvide leer: Que no le pase: esta es la nueva modalidad con la que están robando vehículos

Entregó las llaves a un empleado para que estacionara el automóvil mientras disfrutaba de la fiesta con su esposo. Sin embargo, otra persona se llevó su camioneta del lugar. En resumidas cuentas, se la robó.

En una entrevista con Noticias Caracol, la propietaria de la camioneta Toyota Prado TXL blanca, contó lo que le sucedió

"Llegué al bar Full 80's y, como siempre, entregué mi camioneta al valet parking cercano al establecimiento, llamado 'Open Drive'. Después de dos horas, regresé y pedí mi carro, solo para que me informaran que el vehículo no aparecía y nadie sabía su ubicación".

Siga leyendo: Pilas con su carro: así robaron $15 millones de un vehículo sin que se dieran cuenta en Santander

De acuerdo con el medio Semana, la mujer estaba acompañada por su esposo, Andrés Cáceres, un empresario bogotano. Él también relató lo que les ocurrió cuando salieron del bar en busca de su vehículo:

"Antes de medianoche, solicitamos el automóvil, pero los minutos pasaban y, molesto, pregunté '¿dónde está la camioneta?'. Me dijeron que no tardaría. Después de 45 minutos, la señora a quien le entregué las llaves del carro llamó por altavoz y el supervisor, John Orlando Pulido, informó que la camioneta no aparecía".

No olvide leer: “Me quitaron el pantalón. Me amarraron los pies y las manos”: víctima de hurto de $5 millones en Bucaramanga

Afortunadamente, el vehículo, avaluado en alrededor de 300 millones de pesos, estaba asegurado. Sin embargo, Cáceres presentó una denuncia formal contra Open Drive, ya que ellos eran responsables del vehículo en el momento en que ingresó al estacionamiento.

La representante legal de la empresa, Jessica Tatiana Cancelado, le solicitó cambios en la denuncia relacionados con la responsabilidad del estacionamiento.

Sin embargo, el propietario del vehículo se negó a cambiar la denuncia. "Me dijo que al día siguiente me enviaría una camioneta, pero que modificara la denuncia. Yo le dije que no iba a agregar ni quitar nada de lo que realmente sucedió", añadió el dueño de la camioneta.

Le recomendamos leer: Ojo con el robo de vehículos bajo la modalidad de estafa

En respuesta, 'Open Drive' declaró a Semana que "la empresa llevará a cabo todo el proceso necesario para proporcionar una respuesta. Debemos esperar el proceso de las aseguradoras. Tenemos que esperar la respuesta de la aseguradora".

En este momento, la pareja deberá esperar la solución que la aseguradora le brinde a través de las pólizas.