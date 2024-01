Evitan secuestro del conductor de un tractocamión en Ocaña

En medio de la violenta y tormentosa situación por la que atraviesan los comerciantes y trasportadores de Norte de Santander, la reacción de la Trigésima Brigada del Ejército y unidades de la Policía de Tránsito, evitó el robo de una tractocamión y el secuestro de su conductor, que movilizaba una carga de cemento por la vía que de Sardinata conduce a Cúcuta.

Los hechos se registraron la tarde del viernes, cuando varios conductores de vehículos de carga pesada transitaban por la vía Cúcuta–Ocaña y hombres armados en moto los paraban a la altura de La Sanjuana y les revisaban lo que llevaban.

Alguien alertó a un grupo de soldados que estaba en otro punto de la vía y fue así que los militares se enteraron del hurto de un tractocamión y del secuestro de su conductor.

Los uniformados se trasladaron de inmediato al lugar y lograron seguirle la pista a los desconocidos, quienes habían dejado por el camino a otros hombres para que les avisaran sobre los movimientos de los militares.

Pero a los hombres armados, las cosas no les salieron como las tenían planeadas, pues en el lento recorrido que hicieron por un camino de herradura, los soldados los alcanzaron, registrándose un enfrentamiento.

Luego de varios minutos del intercambio de disparos, los uniformados recuperaron el vehículo de carga y al chofer.

Así ocurrió todo

“Esos manes estaban armados y me interceptaron ahí en el sector de La Sanjuana. Uno se me montó al carro y con los otros pegados, me hicieron ir hacia (el corregimiento) Las Mercedes, cuando eso pasó yo pensé: se va a perder la carga”, aseguró la víctima.

Añadió: “Más adelante el vehículo iba suave y esos manes estaban bravos porque no andaba rápido. En un momento me bajaron del camión. Cuando escucho que eran tiros, yo pensé lo peor, cuando es que abro los ojos para mirar que era y tenía un soldado en frente que me dijo, que yo quien era y luego me dijo que tranquilo que ya estaba seguro”.

Cuando pararon en una pequeña casa que hay por la zona, los soldados lograron interceptar a los presuntos delincuentes, empezando el enfrentamiento.

En ese instante, un hombre resultó muerto, uno de los sospechosos herido y uno más fue capturado, mientras los demás huyeron.

Después de prestarle la atención necesaria al herido, los soldados acompañaron y guiaron al conductor, quien dio la vuelta al camión y lo puso en marcha para seguir su ruta hasta Cúcuta, donde los militares le brindaron apoyo y acompañamiento.

“Gracias a los soldados que siempre estuvieron acompañándome y gracias a que reaccionaron rápido, pudieron rescatarme, recuperar el camión y la carga”, explicó.

El resultado

En medio de la reacción, con apoyo de la Policía de Norte de Santander, los soldados se incautaron de cuatro motocicletas, dos pistolas, tres granadas de mano y elementos de comunicación.

En ese sector del Catatumbo delinquen el Eln y la disidencia del Frente 33 de las Farc.

“El material y los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización, está pendiente por establecer qué grupo sería el responsable de este hecho”, aseguró general Mario Geovanni Contreras Guineme, comandante de la Trigésima Brigada.

Presuntamente, los hombres venían ubicándose en ese sector donde observaban y detenían a los transportadores para posteriormente hurtar sus cargas.