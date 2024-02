$!La extraña desaparición de una mujer hace 10 meses en San Gil

Son más de 10 meses en los que los familiares de Sandra Patricia Remolina Tuta, de 44 años, no han tenido información de su paradero.

Esta mujer desapareció el 23 de marzo del año pasado, cuando salió de su vivienda en el barrio Coovid en San Gil, Santander, argumentando que iba a realizar unas diligencias. Desde entonces no se volvió a saber más de ella.

“Ese día ella se levantó a las 6:00 a.m., y le dijo a mi mamá que iba para Comuldesa, que iba temprano para no hacer filas, luego se despidió de los más normal. Allá nunca llegó. Pasaron las horas y esa noche ya no volvió a la casa”, relató Ana Maday Remolina, hermana de la desaparecida.

Sandra Patricia, según sus seres queridos, dejó en su habitación los documentos personales, el dinero, y hasta el celular. La denuncia fue interpuesta ante las autoridades judiciales y el hecho aún no se ha esclarecido.

“Fueron pocas las cámaras que pude ubicar de ella y la Policía argumentó que estaban dañadas. Estuve buscándola por todo el municipio y no encontré ninguna razón, hasta el sol de hoy no ha aparecido, no supimos qué le sucedió”, añadió la hermana.