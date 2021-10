Familiares de afectados en incendios de fundaciones de Bucaramanga piden justicia

Orlando Martínez Sierra permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander (HUS) desde el 16 de octubre, luego de sobrevivir al voraz incendio que acabó con la fundación de la carrera 20 entre calles 8 y 9 de Bucaramanga.

Sus vías respiratorias sufrieron daños de consideración por inhalación de humo.

Se mantiene en silencio y aferrado a la vida. Sus familiares tampoco han encontrado respuesta de cómo un grupo de internos pudo provocar un incendio en una fundación, donde se supone les brindaban todas las garantías y un “excelente servicio”. Llegó desde San Vicente de Chucurí en busca de un tratamiento siquiátrico, pues enfrentaba graves problemas de depresión.

“Tiene 41 años y vivía en una finca; quería estar solo. No comía. Vimos la necesidad de buscar ayuda profesional, que le suministraran medicamentos. Ellos (fundación) no quieren que cuenten las condiciones en que los tienen. Fue precisamente por eso que quizá los muchachos quisieron protestar, ocasionando el fuego”, comentó Horacio Martínez, hermano de Orlando, quien ha estado al tanto de su salud. No lo ha desamparado.

Sin embargo se muestra molesto, lleno de rabia y busca explicaciones de cómo su ser querido hoy está postrado en una cama cuando lo que buscaban era su mejoría. Ha buscado respuesta y solo recibe “pañitos de agua tibia”.

Los encargados de la entidad “no le han dado la cara”. Pero no se quedará de manos cruzadas y ya comenzó un proceso legal en contra de su representante por el delito de lesiones culposas. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía. En el documento pide especial atención a todos los centros de rehabilitación y fundaciones de Bucaramanga, porque “no es la única en la que pasan estos incidentes”.

Aún no entiende cómo pagaba 700 mil pesos mensuales para que maltrataran a su hermano. Contó que además cobraran útiles de aseo y hasta el aromatizante que utilizaba cada uno de los internos cada vez que ingresaba al baño.

Lea también: Incendio dejó un herido, en una fundación en San Francisco

Viven un drama

Orlado fue una de las víctimas del incendio, quedó en grave estado, pero sus seres queridos mantienen las esperanzas de que volverá a estar entre ellos. En el mismo siniestro fallecieron tres de sus compañeros. Luis Eduardo Rosario, William Orlando Gómez Galvis y Giovanni Forero. Elva Solano Chacón, madre de Giovanni, se encuentra desconcertada y sumida en una enorme tristeza. No ha superado la muerte de su único hijo, quien tenía 37 años. “Cayó en el infierno de la droga, pero nunca fue un delincuente. Toda mi vida trabajé para darle lo mejor”. Se siente engañada. No encuentra razones. Igual que Horacio ha buscado respuestas sin encontrar nada.

“Esto no se va a quedar así, porque era mi único hijo y no entiendo cómo en una fundación donde supuestamente hay personal médico y directivos, dejan a cargo a líderes que también se encuentran en proceso de recuperación?. .. El día del incendio no había nadie que les abriera la puerta y a mí hijo, que era el líder, lo encerraron los otros muchachos, quienes pretendían volarse”, manifestó la desesperada madre, en medio del llanto.

Jaime sigue en estado critico

El personal médico del hospital Universitario de Santander (HUS) no baja la guardia, porque el estado de salud de Jaime Rueda Castro, de 40 años, quien resultó quemado en el incendio de la fundación de carrera 21 con calle 15 del barrio San Francisco de Bucaramanga, es delicado y sigue bajo pronóstico reservado. La emergencia se registró el jueves en la mañana.

El fuego habría sido provocado por él por razones que aún son desconocidas. Las autoridades realizaron una inspección y ratificaron este caso sería aislado a los ocurridos con anteriores.

“No se encontraron elementos como en las otras fundaciones como celdas con candados. Además había personal médico. No tendría relación con las otras fundaciones”, indicó el subsecretario del interior de Bucaramanga, Francisco Rey. Aseguró que encontraron un radicado que se adelanta para el uso del suelo. Se ratificó el compromiso, pero no se hizo el cerramiento.

Comentó que esta fundación sigue bajo la lupa y que se realizarán más visitas para verificar la situación al igual que lo están haciendo en otros lugares.