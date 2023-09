Restaurante de Bucaramanga en donde se generó la explosión no tenía permiso para almacenar líquidos inflamables

Con pruebas, el organismo investigador demostró que el 8 de julio de 2022 el sentenciado, en estado de embriaguez, se enfrentó en una riña con Cortés Muñoz.

“Durante la discusión, el condenado golpeó en el rostro al otro hombre, quien cayó al piso y sufrió lesiones en el cerebro que lo dejaron inconsciente”, precisa la Fiscalía.

Delatado por los videos

Para los familiares de Cortés Muñoz no hay duda que a él no le practicaron de manera oportuna los primeros auxilios esa madrugada del 8 de julio porque su amigo no dijo la verdad

Luego del golpe, el agresor trasladó a la víctima a un centro asistencial y allí informó que la inconsciencia de Erick obedecía al grado de alcohol; y omitió referirse al enfrentamiento y al golpe que el hombre sufrió en la cabeza.

El ente acusador también demostró que el responsable de las lesiones, sin autorización de los médicos, se llevó al profesor a la casa de este último.

Allí les informó a los padres que su hijo, Erick Cortés, tenía una profunda somnolencia debido a su estado de embriaguez; y de nuevo evitó hacer referencia a la discusión que sostuvieron.

Debido a que el hombre no despertaba, sus familiares lo llevaron a una clínica, donde murió nueve días después, a causa de los traumatismos sufridos en su cerebro.

En desarrollo de las diligencias judiciales, la Fiscalía demostró que el condenado, al ocultar las circunstancias reales que ocasionaron la pérdida de conciencia de la víctima, sumado a las acciones para evitar la atención médica respectiva, es responsable del delito de homicidio agravado.