“Estoy sin palabras. La niña había resultado con lesiones en una pierna y en el estómago cuando ese tipo me atacó. Era la única soltera de mis hijos, mi niña menor y que me ayudaba en el puesto del parque”, relató Nubia Carreño.

“Ella no bebía. Yo le di permiso para salir con un primo. No sé en qué estado venía manejando el primo, pero ella me dijo que se venía en taxi, pero quizá el primo la convenció”, señaló.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Girón el accidente ocurrió en la autopista entre Bucaramanga y Girón, metros después del Hotel San Juan, y en una recta chocaron contra el separador. Ocurrió a las 4 de la madrugada.

“El conductor de la moto también fue remitido a un centro asistencial, pero la heridas de gravedad las tenía la pasajera”, señaló una agente de Tránsito de Girón.

Adriana Rocío fue remitida de manera inicial a la Clínica de Girón por un severo trauma entre el cuello y la clavícula en el costado derecho. La trasladaron a la Clínica La Foscal en donde recibió reanimación y a las 6:10 de la mañana, dos horas después, falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Se esperan las pruebas de alcoholemia para conocer si el conductor que la transportaba iba en estado de alicoramiento.

Los familiares de la joven esperaban reclamar el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga para brindarle el sepelio que se realizará en el municipio de Girón.