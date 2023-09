Los estremecedores detalles de la muerte de Adriana, la mujer que apareció muerta en un caño

En ese momento, al no tener documentos que la identificaran, fue trasladada a Medicina Legal, donde días después fue reconocida por su última pareja sentimental y una amiga.

Aterrador crimen

Ha pasado más de una semana desde que se perpetró el homicidio de Adriana y lo único que esperan sus allegados es que se haga justicia.

Algunas personas que la conocían entregaron declaraciones estremecedoras, pues todo apunta a que el asesino de Adriana sería su expareja.

Tras ser víctima de maltratos y salir de la tormentosa relación, un día la mujer decidió interponer una denuncia en contra del sujeto, pero como este le había dado el apellido a la hija de ella, reclamaba pasar tiempo con la infante, hasta que un día se llevó a la menor y jamás la regresó.

Con el temor de que le hiciera algo a la criatura, Adriana no denunció y trató de llevar las cosas “por las buenas”, así que le pedía que le dejara ver a su hija, pero este no se lo permitía, incluso se desconoce el paradero de la niña hasta el día de hoy.

"Ella se separó de él como en octubre del año pasado. Hace tres meses ella no veía a la niña, supuestamente él se la llevó para Cali y no se sabe del estado de ella. Adriana instauró una denuncia ante el Icbf, pero él no asistió cuando lo citaron”, contaron sus allegados.

El homicidio

Cuentan sus amigos que el pasado lunes 4 de septiembre, en horas de la noche, Adriana se encontró con su ex para hablar sobre la menor. Este sujeto la recogió en carro en el barrio Alameda (Fontibón), supuestamente irían al sector de Modelia, pero todo empezó a tornarse extraño cuando su actual pareja sentimental se percató que la ubicación aparecía por los lados del Portal de Las Américas y luego por Kennedy.

“Ella me compartió la ubicación para que estuviera pendiente porque iba a verse con Javier. Se fue como a las 9:40 de la noche. Cuando salía que estaba en Kennedy, por los lados donde encontraron su cuerpo, le dije que qué hacía por allá, pues era peligroso. Creo que en ese momento ya estaba muerta y me escribieron que supuestamente ya iba para la casa”, contó la pareja de la joven.