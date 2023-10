Mujer fue asesinada en medio de una riña en un bar

“El problema no sé por qué fue, pero el grupo de la mujer que resultó muerta eran cinco, los otros eran bastantes. Todo empezó dentro del bar y luego salieron a la calle a pelear”, dijo un ciudadano.

Hasta el momento no se sabe qué fue lo que desató la confrontación entre dos grupos de personas que departían al interior de un bar, pero lo cierto es que en este lugar el terrible suceso terminó cobrando la vida de Ana Luz.

“Cuando vi, una de las mujeres salió botando sangre del establecimiento. Luego en la calle agredieron a la que murió con botellas”, dijo una comerciante.

Al parecer, alguien del bando contrario al que se encontraba Ana, hizo una llamada para pedir apoyo en la pelea. Y según cuentan estando en la calle, dos personas, un hombre y una mujer llegaron a intervenir, pero para acabar con la vida de Ana.

Finalmente, los agresores huyeron del lugar, mientras que en este punto quedó tendida sobre la vía pública Ana.

No olvido leer: Trágico: Tres personas murieron tras ser impactadas por un rayo

“Estaba ella, una hermana, dos muchachas más y un muchacho, son de la costa. Yo les decía ustedes son cinco y ellos como 25, cálmense, no están en la costa, este es un lugar para compartir y divertirse, pero ellos siguieron y uno no puede luchar en contra de la corriente. El muchacho que estaba con ella terminó con una fractura en el cráneo, y la pelada ya no tenía vida”, señalo en su relato una testigo.

Las autoridades llegaron hasta el sitio y trasladaron a Barrios Pacheco hasta el Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde iba a ser intervenida quirúrgicamente, pero lastimosamente debido a la gravedad de las lesiones que presentaba con arma de fuego, falleció.

Entretanto, las autoridades están investigando para dar con los responsables del homicidio.