Órganos de Dilan Santiago, cruciales para investigar su homicidio ¿Por qué?

Los datos que reveló la Fiscalía

Diferentes versiones

La versión de la madre del bebé no coincide con lo que ahora Valentina Castro, una tía del niño, ha contado a medios de comunicación. La mujer afirma que recibió la noticia de la desaparición por parte de una persona de la zona y que luego llamó a Derly para confirmar.

"Yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, cuenta Valentina.

Entre tanto, los vecinos siguen aterrados por la causa de la muerte determinada por Medicina Legal: asfixia mecánica, la cual se confirmó este martes, pues en la finca no había ninguna otra persona más que la madre.

Derly le ha manifestado a medios que “no entiendo por qué hicieron eso con él. Si no me querían ver a mí, me hubieran dicho: mujer váyase, no la queremos ver acá’, pero no hagan eso”. Mencionó, además, que nadie sabe su dolor y pidió que den con el responsable de la muerte de su bebé.

Leonor Merchán, directora de Fiscalía de Bogotá, explicó este jueves 15 de febrero que el caso se investiga como un homicidio y que “no se descarta a nadie” como el posible responsable del fallecimiento del niño, aunque, no hay personas vinculadas a la investigación como presuntos responsables.