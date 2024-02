Cronología de un crimen: Así se dio la desaparición y el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Dilan Santiago Castro

"El día que él se perdió yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba en esa moto, jugaba y compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso", afirmó la mujer sin tener conocimiento de quién podría estar detrás, en ese momento, de la desaparición de su hijo.

En medios de comunicación la mamá de Dilan Santiago Castro ha revelado que no tiene conocimiento quién podría estar detrás del macabro caso. Además, dijo que si alguien tiene algo contra ella en la vereda, no tendría problema en irse.

"Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Si no me querían ver a mi ,me hubieran dicho 'mujer váyase, no la queremos ver acá', pero no hagan eso", afirmó en diálogo con Noticias Caracol.

La denuncia de desaparición la lanzó la mamá del menor a través de sus redes sociales. "Les pedimos, por favor, cualquier información que nos lo ayude a ubicar".

En total fueron más de 150 personas entre socorristas, miembros de la Policía Nacional y la comunidad, más perros de la unidad de rescate canina, los que ayudaron a buscar al niño al cual se le perdió el rastro estando en su misma casa.