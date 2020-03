Porque no tenía cédula pasaron 21 horas para que levantaran un cadáver en Girón

El cadáver de don Luis Alberto Sinuco Delgado permaneció 21 horas tendido dentro de una habitación a la espera de que alguna entidad realizara el levantamiento, pues como no tenía cédula, la Secretaría de Salud no adelantó los trámites correspondientes.

El hombre de 63 años fue hallado sin vida, tendido en el piso junto al catre en donde pasaba las noches en una finca en el sector de Malpaso en Girón, sobre la vía que conduce al barrio El Porvenir. En el lugar funciona una fábrica de formaletas y él cuidaba por las noches.

Se presume que durante la madrugada del sábado murió mientras dormía, al parecer de causas naturales y quedó tendido en el lugar.

“A las 6:30 de la mañana el dueño de la fábrica llegó a trabajar y lo encontró ahí muerto. Nos avisó y fuimos a ver, pedimos desde el primer momento para levantarlo, pero nunca autorizaron”, explicó Claudia Hernández Delgado, hermana del fallecido.

Según explicó la familiar, Luis Alberto nunca fue registrado, por lo tanto tampoco tenía cédula y debido a esto las autoridades de salud del municipio de Girón no podían autorizar el trámite del acta de defunción.

“Mi mamá no lo pudo registrar porque el papá murió cuando tenía pocos meses. Pero estaba el acta de bautismo y dijeron que no se podía. Me tuvieron todo el día del timbo al tambo y nadie se hacía cargo”, explicó la familiar.

Finalmente, luego de las 3:00 de la mañana de ayer y una vez agotadas todas las opciones, el Grupo de Criminalística de la Sijin llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo que ahora permanece en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, en donde al parecer permanecerá por varias semanas.

“Que no entregan el cuerpo hasta que no le hagan las pruebas de ADN para saber si es el hijo de mi mamá. Ella tiene 87 años y la van a someter a una prueba de esas y a la demora. Me gustaría que hicieran ese procedimiento rápido, mi mamá llora y dice que cómo se les ocurre hacerle eso”, finalizó la mujer.