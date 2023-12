Sandra Pinto, la mujer que murió al recibir una pedrada durante una riña en Bucaramanga

Clamando por justicia están los familiares de Sandra Milena Pinto Gómez, una mujer de 42 años, quien murió como consecuencia de una pedrada que recibió en la cabeza durante una riña.

Michel Rojas, hija de la víctima, señaló a Vanguardia que los hechos ocurrieron sobre el mediodía del pasado domingo 17 de diciembre, en el asentamiento La Playita, cerca del Café Madrid, en el norte de Bucaramanga.

“Mi mamá se agarró a pelear con una vecina a quien le dicen ‘Tatiana’ y ahí llegó una hija de ella, de 15 años, quien cogió una piedra y se la lanzó, ocasionándole una fuerte herida abierta en la frente”, dio a conocer la hija.

Sandra Milena fue auxiliada por sus seres queridos y llevada enseguida al Hospital Local del Norte, en donde le suturaron la herida con ocho puntos.

Pese a su estado de convalecencia, según manifestó la hija, horas después se la entregaron para que continuara su recuperación en la vivienda.

“Me la entregaron y mi mamá no estaba comiendo, tres días sin probar nada, vomitando, con dolores de cabeza, postrada en cama (...) No le hicieron exámenes a profundidad”, afirmó Michel.

Lo cierto fue que el estado de la mujer se agravó el pasado jueves 21 de diciembre, perdiendo el conocimiento. Los suyos la llevaron enseguida al mismo centro médico, en donde confirmaron que había ingresado sin signos vitales.

Su hija no dudó en asegurar que la muerte está asociada a la grave pedrada que recibió en la cabeza.

“Todos los certificados que me dio Fiscalía y Medicina Legal dicen en el dictamen: homicidio-feminicidio. Pedimos justicia, que el caso no quede impune y que estas dos personas sean capturadas (...) Ya me dijeron que ellas se fueron de la casa, todo está cerrado”, añadió la hija mayor.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, se encargó de realizar la inspección del cuerpo e iniciar las acciones investigativas sobre el hecho.

Sandra Milena era madre de tres hijos, entre ellos dos menores de 16 y 13 años, trabajaba en un restaurante y era el sustento economico del hogar.