En uno de los maletines iban un portátil, un iPhone 13, un disco duro y un teclado Apple. En el bolso tipo canguro iban dos celulares y un sobre con un millón 800 mil pesos.

Las víctimas del robo, además, manifestaron que pese a la presencia de un CAI de la Policía, cerca del lugar de los hechos, no recibió el apoyo de los uniformados.

“Yo salí corriendo hacia el CAI del Inem, que queda a la vuelta, los ladrones iban por la 105 y le dije al Policía que estaba ahí, que esos motociclistas eran ladrones que me acababan de robar, pero me dijeron que dejara el escándalo que ellos no habían visto nada. Lo irónico es que tomé el negocio porque estaba cerca del CAI”, expresó la víctima.

El caso ya está en manos de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para dar con los delincuentes que protagonizaron este robo en ‘manada’ en el barrio Provenza.