$!“Sí eran ladrones”, Policía revela video del momento del robo por el que fue abatido un presunto delincuente en Bucaramanga

Abogada de la familia insiste que no era delincuente

Anderson Donaldo Rangel Capacho, de 37 años, murió abatido por la Policía tras ser señalado de haber cometido un hurto y no detenerse ante la persecución de la Policía.

Sin embargo, la abogada que defiende los intereses de la familia del hombre abatido ha rechazado la versión oficial e insiste en que él no era un ladrón, sino un ‘mototaxista’, y que se trató de un error por parte de las autoridades.

Flor Alba Cely de Vera, abogada penalista, señaló que el hoy fallecido, identificado como Anderson Donaldo Rangel Capacho, no fue el delincuente que protagonizó el hurto en el parque Cristo Rey a una ciudadana.

“Mi cliente no tenía antecedentes penales, era una persona inocente a los hechos hasta tanto no se demuestre lo contrario. Que cometa una informalidad como su labor o que no le haga caso a la Policía, no era para que lo hubieran asesinado”, manifestó Cely de Vera, quien anunció que procederá a tomar acciones legales.