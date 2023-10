Urgente: Policías sacaron escoltado a un hombre señalado de abusar de una menor en Bucaramanga

Tras conocerse el hecho, una turba de ciudadanos enfurecidos se armó de palos y piedras para intentar linchar al agresor mientras que la Policía desplegó un gran número de efectivos para intentar controlar la situación.

“Suéltenlo, suéltenlo y nosotros lo atendemos. No los hubiéramos llamado a ustedes (Policía) y ya estará esto solucionado (...) No podemos permitir que luego lo dejen libre porque digan que no la alcanzó a violar, no confiamos en la justicia”, eran algunas de las palabras que decían una de las mujeres que pretendía agredir al hombre.

Finalmente, el señalado abusador fue sacado, no sin antes alcanzar a recibir unos golpes por parte de la ciudadanía en el momento en que era evacuado.

Se espera que en los próximos minutos la Policía entregue más detalles de este hecho.