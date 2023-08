Video: Habitante de San Gil se salvó de morir porque pistola de un delincuente se trabó

Un comerciante de 33 años de edad relató que se salvó de ser herido, incluso hasta asesinado, después que un delincuente, según la víctima con acento extranjero, lo amenazó con un arma de fuego para que le entregara un dinero, pero al momento de accionar la pistola, esta se le trabó.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 21 de julio, solo hasta hace algunos días obtuvo el video de prueba en el que se ve el momento que a pie llega el delincuente con el arma y se acerca al carro que conducía la víctima y le apunta a la cabeza.

Según el habitante de San Gil, en horas de la tarde había retirado un dinero de una sucursal de Bancolombia en esa población de Santander.

“Cambié un cheque producto del pago de una panela. Salgo del banco, me voy en mi carro y doy una vueltas personales por el municipio. Cuando me dirijo al barrio Torres del Castillo, donde vivo, se me acercó el delincuente”, aseguró el hombre.

Cuando aparcaba el vehículo, y como se ve en el video, un delincuente aparece en escena, portando un casco, y armado le apunta en la cabeza con lo que sería una pistola para que le entregara sus pertenencias, entre ellas el dinero.

“Fue como una hora después de retirar la plata, este sujeto tal vez me venía siguiendo desde el banco, porque fue lo primero que me dijo que le entregara el dinero. Yo no apagué el carro, subí los vidrios que los tenía abiertos y el delincuente, con acento extranjero me dijo: ‘chamo entrégueme la plata’, yo le dije que no tenía nada”, relató.

Recordó la víctima que el ladrón intentó accionar el arma de fuego en repetidas ocasiones, pero el gatillo se le bloqueó.

“Gracias a Dios la bala no sale. No sé qué pasó. Se le trabó la pistola, la vuelve a cargar y yo no le entrego el bolso. Pude reaccionar y acelero el carro, como quedó en el video”.

Por fortuna el comerciante salió ileso y el delincuente desistió del atraco. La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía a la espera que se inicien las investigaciones pertinentes.

“San Gil se convirtió en una ciudad insegura, están atracando y están robando mucho. Este fue mi caso y le doy gracias a Dios porque me dio una nueva oportunidad de seguir viviendo”, finalizó el comerciante.