Las imágenes fueron suministradas por el defensor de los derechos carcelarios, Hernando Mantilla, donde se ve observa a un privado de la libertad que se identifica como Édgar Orlando Cedeño Gaviria, que se encuentra en la celda 77 de la Cárcel de Palogordo en Girón con una varilla en el lado izquierdo de su abdomen.

En el video, el recluso pide el traslado a otro centro penitenciario y no permite la intervención médica hasta que haya una resolución de su traslado firmada por el Inpec.

“Mi petición es solicitar el traslado a la cárcel Picota de Bogotá o la cárcel Picaleña en Ibagué. Me dejo atender y me saco de esta situación, directamente, el día que me notifiquen el traslado, antes no, porque no me cumplen la palabra”, manifestó el privado de la libertad en el video.