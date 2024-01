"Yo sé que no soy divertida": detalles de la muerte de joven estudiante de la Udes en Cúcuta

La tarde el viernes no fue un día normal en la Universidad de Santander, Udes. Hacia las 12:40 p. m., el trajín diario de los estudiantes que ya empezaron sus clases se paró abruptamente y las conversaciones amenas y risas que había entre quienes estaban en ese plantel educativo, tuvieron un final inesperado al escuchar un estruendo muy fuerte.

Lo hallado

Minutos más tarde, cuando una patrulla de la Policía arribó junto con la Brinho, se comenzaron a conocer más detalles de lo ocurrido.

Los investigadores conocieron que antes de tomar esa decisión equivocada, Daniela Chacón grabó un video despidiéndose de su mejor amiga.

“Quiero darle gracias por su amistad, porque yo sé que no soy divertida, no me gusta salir y todo eso. Y a pesar de eso usted estuvo conmigo...”, fue parte del mensaje que dejó la joven.

Según las autoridades, también habría grabado un mensaje de voz, que se lo envió a algunas personas.

Luego de eso, al parecer, ella llegó a la parte más alta de uno de los edificios, tomando la fatal decisión.

La Mecuc aseguró que están analizando el video y el audio que la joven dejó para aclarar porque tomó esa determinación.

Las autoridades judiciales también tendrán que verificar si Daniela tenía algún problema sentimental o personal que la haya llevado a tomar esa trágica decisión.