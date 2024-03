El Colectivo Drag una lucha por la libertad de género y la diversidad artística en Bucaramanga

Una organización que surgió en junio de 2023 como respuesta a la necesidad de integrarse y trabajar por un bien común Donde su objetivo principal es dignificar y visibilizar este arte desde un enfoque de género no convencional

Una organización que surgió en junio de 2023 como respuesta a la necesidad de integrarse y trabajar por un bien común. La idea de crear un espacio nació después de observar cómo el arte drag logró mover a la población de Bucaramanga en el Festival Prisma, como parte de las celebraciones en el marco del mes del orgullo y en el cabaret realizado en el Teatro Santander. Desde entonces, los miembros evidenciaron que podrían lograr mejores productos si se unían.

Según Hécatrix, su cofundadora, la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, junto con el Proyecto Integra de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, lograron generar programas de fortalecimiento para diferentes organizaciones en Bucaramanga y “gracias a ellos, el Colectivo pudo conformarse y formalizarse como organización”.

Por este motivo, se han esforzado por trabajar estrechamente con distintas entidades, así como en la búsqueda de otros espacios donde se necesite su participación, sin perder de vista hablar siempre sobre diversidad artística.

La misión principal de este grupo es dignificar y visibilizar este arte desde un enfoque de género no convencional. Dentro de la comunidad LGBTIQ existe la expresión queer, abordada desde el inglés y definida como “poco usual”, describiéndose como una corriente de pensamiento alineada al actuar de libertad de género, que no corresponde a las reglas ya establecidas.

“Lo que hacemos desde el queer es generar una crítica a la sociedad en que no debemos guiarnos de estereotipos de géneros, sino desarrollar nuestra propia libertad y que las personas tengan la oportunidad de desarrollarse artísticamente”, añade Hécatrix.

El equipo multidisciplinario está compuesto por cinco cofundadoras y una persona encargada de lo relacionado con la documentación, lo que les permite cumplir con la parte estructural. Actualmente, 15 drags pertenecen al grupo y trabajan armoniosamente en busca de un bien común.

“Desde nuestro enfoque pedagógico, nos dedicamos a proporcionar una formación integral que abarca todos los aspectos del mundo del drag. Esto implica instrucción en bailes, técnicas de pasarela, maquillaje y lo más importante, el desarrollo del perfil personal a través de la autenticidad. En este proceso, fomentamos activamente la inclusión y el respeto mutuo entre todos los miembros, creando así un ambiente de trabajo armonioso y productivo, que se refleja en cada presentación, que llevamos a cabo de manera colaborativa”, asegura.

Además, el Colectivo no solo se ha dedicado al desarrollo de procesos artísticos; también ha impulsado iniciativas de integración para la población migrante, compartiendo el sueño de aquellos que anhelan ser percibidos de manera distinta y no enfrentar el rechazo de la sociedad. Hécatrix expresa: “Para nosotros, el arte nos conecta como seres humanos. No juzgamos a las personas según su origen; lo que realmente nos importa es explorar y potenciar el talento que todos llevamos dentro”.

Al tratar con población migrante, han experimentado diversas barreras que enfrentan mientras se adaptan a un nuevo entorno. “Por medio del Proyecto Integra, los identificamos y nos esforzamos por brindarles apoyo desde el acceso al Permiso de Permanencia Temporal (PPT) hasta el acceso a servicios de salud y protección social. Implementamos protocolos de orientación para asegurarnos de que sus vidas estén organizadas y, una vez logrado esto, les damos la bienvenida para que formen parte de nuestro proceso de enseñanza”, destaca la cofundadora.

Uno de los objetivos primordiales de la organización es difundir mensajes positivos a través de los elaborados maquillajes y los trajes extraordinarios que caracterizan sus presentaciones, contribuyendo así a la promoción de la diversidad cultural.

“Nos sentimos plenos al alzar la bandera de la comunidad LGBTIQ, buscando desmantelar estigmas y fomentar la unión de más personas que deseen expresar su diversidad”, destaca uno de los miembros del Colectivo.

Sin obviar los logros, es importante reconocer que la comunidad LGBTIQ ha enfrentado y sigue enfrentando retos significativos. Durante años, ha sido objeto de distintas situaciones de vulneración, pero su lucha persiste en demostrar que también merecen aceptación y respeto.

En palabras de Hécatrix, “somos más que un grupo; somos una familia que se cuida mutuamente. Nunca nos sentimos solas, nos reunimos en los hogares de nuestras ‘madres’ y damos apoyo cuando alguna de nosotras enfrenta cualquier forma de violencia”.

Estas experiencias, tanto de logros como de desafíos, han fortalecido el vínculo entre los miembros, convirtiéndolos en un grupo solidario que no solo busca el reconocimiento y la aceptación, sino que también es un refugio de apoyo mutuo ante los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTIQ en la sociedad actual.

En corto plazo, el Colectivo Drag tiene la firme intención de llevar a cabo la formalización y legalización de la organización. Esta iniciativa, si bien es un paso significativo, busca producir resultados rápidos y tangibles. Lo anterior, les permitirá operar de manera más estructurada y eficiente, abriendo así oportunidades inmediatas para su crecimiento y desarrollo.

El equipo espera que puedan ofrecer empleo remunerado a sus miembros, reconociendo y valorando sus talentos artísticos. Además, se contempla la posibilidad de proporcionar servicios esenciales, como asesoría psicológica y apoyo en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual.

“Vamos a impactar positivamente en la vida de nuestras drag, pero también buscamos alcanzar un público más amplio, contribuyendo a la integración y cohesión social”, concluye Hécatrix.