l amor propio es aquello que nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, es eso que nos demuestra cuánto valemos y hasta donde somos capaces de llegar, aunque una las demás personas nos critiquen.

Pero para llegar a ese amor propio tenemos que ser positivos, tomar todo lo que nos digan en positivo. En vez de que nos afecte, debemos hacer que nos muestre lo que somos, que nos impulse a demostrar todo lo que valemos, y a aceptarnos con todos los defectos que tengamos. Porque esos que llamamos defectos son los que nos hacen únicos.

Antes de amar a los demás, primero hay que amarnos nosotros mismos.

Todos tenemos en nuestras manos el poder de definir cómo queremos ser o en quién nos queremos convertir. Solo necesitamos confiar en nosotros mismos, depende de nuestra motivación por cambiar y conocernos a nosotros mismos. Se trata de aprender a valorar lo que somos sin tener que cambiar por nadie. Todo esto pude comprenderlo gracias al libro “Ojalá te enamores” de Alejandro Ordóñez.

Es un libro que está relacionado con gran parte de nuestra vida real. Habla de motivación, amor, desamor y pensamiento.

Estos son los textos que más me gustaron de este libro:

NUNCA DEJES DE LUCHAR

“Lucha por mejorar cada día, por ser mejor persona. Lucha por amar como quieras que a ti te amen, por ser feliz a tu manera. Aprende de tus errores y no tengas miedo a tropezar de nuevo.

Levántate siempre después de cada caída con la seguridad de haber aprendido algo nuevo de cada tropiezo.

Enseña a tu corazón a sanar las heridas que dejan los amores que pasan

de largo por tu vida y nunca tengas miedo de volver a enamorarte”.

María Alejandra Rey Nassar, psicóloga de la Universidad de la Sabana, nos comparte un test rápido para saber si estás en un buen estado de amor propio:

1. ¿Cuidas de ti mismo como cuidas de los demás?

2. ¿Te abstienes de criticar

a los demás?

Sí No

no critico critico mucho

3. ¿Dices no cuando algo no te sirve o no te gusta?

Sí No

4. ¿Valoras y cuidas tu cuerpo?

Sí No

5. ¿Dedicas tu tiempo a aquello que realmente amas?

Sí No

6. ¿Tienes gratitud?

Sí No

Si respondiste a la mayoría: sí, estás en un buen estado de amor propio. Si respondiste a la mayoría: no, ¡ojo estás en el momento perfecto para empezar a practicar esos seis tips que te di arriba en las preguntas!:

Ámate, cree en ti, eso es lo más importante. Todo lo demás viene por añadidura.

“Es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de aceptarse, amarse y valorarse con sus virtudes y defectos. El amor propio nace de nuestro autoconocimiento, de la comprensión de nuestras emociones y como en un sistema binario, es decir, de dos cosas, siempre hay amor y odio. El amor es lo único que existe realmente, el odio es solo una ausencia de amor que muchas veces nos hace actuar de manera errada”.

María Alejandra Rey Nassar, psicóloga de la Universidad de la Sabana

Todos somos perfectos tal y como somos, para saber cuántos valemos primero tenemos que amarnos a nosotros mismos.