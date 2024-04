Abogado de la familia de Edwin Arrieta desmintió todo tipo de acuerdo con familia de Daniel Sancho

El abogado de la familia del colombiano asesinado Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, dio declaraciones a la prensa tras la primera semana del juicio contra Daniel Sancho.

Gonzalo Ospina enfatiza que están firmemente convencidos de que se trata de un asesinato premeditado. Foto: EFE / VANGUARDIA

El abogado de la familia del colombiano asesinado Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, regresó a España después de la primera semana del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el abogado negó cualquier acuerdo con la familia de Rodolfo Sancho, hijo de Daniel Sancho.

“Por nuestra parte no hay ningún acuerdo, no hay ninguna negociación, no hay ningún tipo de acercamiento de posiciones, lo único que hemos venido a referir es que si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado, descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento, la familia estoy convencido que aceptaría ese perdón”, expresó el apoderado de los Arrieta al medio español Antena 3.

Sin embargo, según Gonzalo Ospina, más allá del perdón, Sancho “tiene que reconocer también el asesinato con premeditación”, ya que lo único que la familia está buscando es “justicia y lo que conforme a derecho nos corresponde”.

Según el abogado, en este hecho solo hay una víctima y en ningún caso es Daniel Sancho: “El asesino del señor Arrieta no es ninguna víctima, es el responsable absoluto de habernos traído hasta aquí y por lo tanto todo el peso de la ley tailandesa tiene que caer sobre él”, afirmó.

Fotografía de archivo de el español Daniel Sancho detenido por la policía de Tailandia. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Las sanciones luego de la primera semana del juicio

“Llegamos a casa muy satisfechos con el trabajo realizado, que viene a representar lo que llevamos haciendo desde el mes de octubre, cuando contratamos al despacho de abogados tailandés con sede en Bangkok para que pudiera representar los derechos y los intereses de la familia Arrieta”, explicó el abogado en sus más recientes declaraciones.

Gonzalo Ospina enfatiza que están firmemente convencidos de que se trata de un asesinato premeditado. Además, menciona que durante su estancia en Tailandia no han encontrado elementos sorpresivos ni testigos que alteren su estrategia legal o que cuestionen la versión de los hechos respaldada tanto por la fiscalía como por su equipo.

La hermana de Edwin ha mencionado que la familia Arrieta está atravesando un duelo difícil y lleno de dolor, por lo que considera positivo cualquier acción que ayude a cerrar esta dolorosa etapa en sus vidas. Sin embargo, también ha destacado que el juez les ha solicitado mantener un absoluto silencio y prudencia respecto a las acciones de los testigos, con el fin de facilitar la investigación sobre cómo ocurrió el crimen y evitar interferencias en el proceso judicial, especialmente debido a la atención mediática que ha generado el caso.

Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, ha confesado a las autoridades tailandesas, el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

La familia de Daniel Sancho

Luego de pronunciarse sobre la familia Arrieta, el abogado Gonzalo Ospina también dio declaraciones sobre Rodolfo Sancho, quien “ha tenido con nosotros un trato humano, un trato excelente”.

“Me llevo en mi intimidad el haber podido compartir con él algunos momentos que demuestran que es una persona con una sensibilidad, como he dicho en alguna otra ocasión, que empatiza con el dolor de la familia”, agregó.