Un negocio rentable

Aquel fatídico 7 de octubre se convirtió en un punto de inflexión positivo para el mercado armamentístico en Israel: "Desde ese día, hay un aumento del 200 % en la venta de armas y entrenamientos", asegura a EFE el coronel Sharon Gat, fundador de Caliber 3, una de las academias de seguridad más reputadas de Israel, que entrena a uniformados y civiles.

Las seis sucursales de la empresa reciben diariamente más de 1.500 aprendices, que pagan unos 250 dólares por cada día de entrenamiento con exagentes de unidades especiales del Ejército, la Policía o los servicios secretos.

La sede principal, en Efrat, tiene una tienda que ofrece pistolas semiautomáticas de entre 3.000 y 7.000 shékels (740 y 1.723 dólares), además de chalecos antibalas, anillos en forma de calavera y collares con balas de adorno. El mostrador principal, cuya caja no cesa de facturar, es una mesa de cristal con miles de casquillos en el interior.

Enfundados en ropa táctica, los vendedores persuaden a los curiosos -incluso judíos ultraortodoxos de barba larga- de las bondades de portar una pistola, y una vez lograda la venta, obsequian la funda.

Noam Lunzer, un sonriente programador informático que habita en Lod, una ciudad mixta árabe-israelí del centro de Israel, busca en las vitrinas un accesorio para su arma.

"No sé si tengo más miedo, pero estoy más alerta. Antes no cargaba mi pistola todo el tiempo, pero desde la masacre, sí. Cuando voy en el auto con mis hijas, me fijo si no hay algo sospechoso", dice a EFE.

Según el coronel Gat, "la gente quiere pagar cualquier cantidad de dinero" para responder a un ataque como el de Hamás.

Organizaciones que abogan por el control de armas, como Gun Free Kitchen Table, advierten de que armar a más civiles traerá más asesinatos, suicidios, accidentes, violencia doméstica y la transferencia de armas a organizaciones criminales y terroristas.