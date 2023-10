$!Comunidad judía en Buenos Aires se manifestó contra el “terrorismo” de Hamás

Al acto, convocado por varias organizaciones hebreas y sionistas del país suramericano asistieron miles de personas que portaron banderas de Israel y lanzaron proclamas contra el grupo que opera principalmente en la Franja de Gaza (administrada por la Autoridad Nacional Palestina).

Entre quienes acudieron a la concentración -que tuvo lugar en el cruce de la Avenida Estado de Israel y la Calle Estado de Palestina- estuvo la candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha) a presidir Argentina, Patricia Bullrich.

Los líderes de las organizaciones coincidieron en sus discursos en calificar los actos perpetrados por Hamás de terrorismo y pidieron el apoyo y la solidaridad de todas las fuerzas políticas argentinas.

Le interesa: Un alto al fuego y negociaciones entre israelíes y palestinos fue la petición de China hoy

El domingo, durante el segundo debate entre candidatos, todos los aspirantes a ocupar la Casa Rosada condenaron los ataques; solo la excepto la líder del Frente de Izquierda y Trabajadores, Myriam Bregman, se refirió a los civiles muertos en ambos bandos y a la política de “apartheid” practicada por Israel.

Cuando se hizo referencia a Bregman en el escenario principal de la marcha, los asistentes insultaron con gritos y silbidos a la candidata izquierdista.

A lo largo del acto también sonaron los himnos de Argentina e Israel y se efectuaron lecturas públicas de la Torá.

“Tengo familia allí, vive mi hermana, mis sobrinas y mi madre que está enferma. Ella me cuenta que no tienen refugio y no llega”, dijo a EFE una ciudadana argentina que pidió no ser identificada.