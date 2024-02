Este sería el lugar perdido del ártico donde falleció Navalni, la prisión IK-3 o "Lobo Polar"

"No digo 'ho ho ho', sino 'oh oh oh' cuando miro por la ventana, por donde puedo ver la noche, luego la tarde y luego la noche", explicó el destacado opositor ruso en un vídeo que envió a sus seguidores tras ser trasladado a esta cárcel, que se encuentra en uno de los territorios rusos situados más al norte del planeta. Sobre el traslado, aseguró que fue "muy cansado" e incluso que creyó que nadie sabría de él hasta mediados de enero.