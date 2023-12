Exabogado de Trump se declara en bancarrota tras ser condenado a pagar millonaria multa

Giuliani lleva tiempo enfrentando problemas financieros. Según la prensa local, todavía no ha depositado la multa de 200.000 dólares que las autoridades le impusieron en agosto por este mismo caso.

En un comunicado recogido por The New York Times, el asesor político de Giuliani, Ted Goodman, defendió que la bancarrota "no debería sorprender a nadie", y defendió que su decisión le dará tiempo para apelar la decisión de la Justicia.

El exalcalde ha defendido que su conducta está amparada por la libertad de expresión.

Trump está imputado en dos procesos judiciales, uno en un tribunal federal de Washington y otro en uno estatal de Georgia, por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Giuliani está imputado en el caso de Georgia como cómplice del republicano en la trama criminal. Según la prensa local, el exalcalde habría pedido sin éxito dinero a Trump para poder afrontar los costes de sus causas judiciales.

*Información tomada de EFE