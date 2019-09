Elemento disuasorio

Suelen Castiblanco, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de la Salle, opina que Guantánamo se convirtió en ese último bastión físico del poder estadounidense en el sistema internacional.

“Entonces, en esa medida, Guantánamo ofrece a Estados Unidos una fuente de presencia internacional y de orgullo al ser capaces de mantener un escenario como este”, dejan do aislados a terroristas.

Para ella, parte del temor que inspira Guantánamo está asociado a la filosofía “kafkiana (absurda), de que los procesos inician pero no se sabe cuándo van a terminar. Y dice que por ello EE.UU. utiliza Guantánamo como un “elemento disuasorio” al mundo árabe. En ese sentido, añade que mientras no resuelvan sus conflictos con el mundo árabe, Iraq, Afganistán o Siria, la amenaza de Estado Islámico no sea totalmente erradicada y grupos fundamentalistas no desaparezcan de la escena internacional, la cárcel de Guantánamo seguirá presente.