Médica de Colombia cuenta el horror que se vive en Palestina: “los soldados tienen licencia para matar"

Ella acaba de estar en Palestina durante cuatro meses con la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF), y se vino con el estómago revuelto, porque dejó a sus compañeros en una situación difícil, pero, por otra parte, su mamá que padece de una enfermedad crónica, necesita de sus cuidados.

No duda en afirmar que esta misión fue más difícil que las anteriores porque le ha hecho cuestionar si los seres humanos hemos perdido la humanidad, o es que nunca la hemos tenido.

Lea también: Pillan a un taxista ebrio tras la celebración de Navidad en Bucaramanga: podría pagar hasta $100 millones de multa

Lo dice refiriéndose a los hechos desatados desde el 7 de octubre, una fecha clave porque es el día en que el grupo islamista Hamás atacó varios pueblos de Israel –hablan de que hubo 1.200 muertos– y desde ahí el gobierno de Benjamín Netanyahu desencadenó una ofensiva en la franja de Gaza que deja hasta ahora, según las cifras entregadas por Hamás, más de 20.000 muertos, la mayoría de ellos civiles y hasta niños.

Y a pesar de que Ana Isabel no estuvo propiamente en Gaza, sino en Hebrón y de soslayo en Belén y en los campos de refugiados de Jemín y Nablus –o tal vez por eso– ve más absurdos los argumentos de quienes justifican este actuar, porque en ninguna de esas ciudades actúa Hamás y sin embargo, sus habitantes sufren una represión sin medida, según relata.

El encargo cuando salió de Antioquia era coordinar un programa de apoyo a la salud mental y entrenar a voluntarios para que transportaran heridos a la vez que les controlan una posible hemorragia. El otro componente era hacer efectivas las donaciones de MSF a hospitales del área. Todo iba viento en popa, porque en las tierras palestinas invadidas por Israel ya se acostumbraron a vivir con la soga al cuello, pero cuando ocurren cosas como las del 7 de octubre se las aprietan.

Entérese: Quemados con pólvora: 578 personas han resultado afectadas en el país

No tardó en llegar un comunicado de la coordinación de MSF en Jerusalén informando que había “una situación” en Gaza, que sus integrantes debían suspender labores de campo y permanecer en la base. De manera que el libreto cambió, la prioridad era contactar a personas clave dentro de las comunidades con el fin de poder sacar embarazadas hasta los hospitales y enviar medicinas a pacientes crónicos (hipertensos y diabéticos, por ejemplo) mientras se restablecía la posibilidad de que los médicos volvieran a verlos.

Ana Isabel relata que en todo el centro de Hebrón hay una zona a la que conocen como H2, donde los palestinos viven al lado de urbanizaciones de israelíes, de suerte que ese mismo día comenzó a imperar un toque de queda que solo les permite a los palestinos salir una hora en la mañana y una hora en la tarde, y de resto no pueden ir ni siquiera al médico o al mercado por fuera de ese margen.

La situación es peor para los que trabajan en Israel y por tanto quedaron varados, sin qué hacer, con su salud mental afectada. Ana Isabel explica que “era complicado tener la información de ellos porque todo el que es de Gaza resulta estigmatizado como terrorista de Hamás y por eso había que atenderlos rápido”.

Lea aquí: Danilo Villafañe, líder arhuaco, murió ahogado tras intentar salvar a dos niños

Aunque la misión de Ana y su equipo no era propiamente estar cerca del campo de batalla, lo contradictorio era que sí atendían heridos. Así lo relata ella: “Los soldados tienen licencia para matar si ven una amenaza terrorista, pero resulta que para ellos terrorismo es por ejemplo poner una bandera palestina en la fachada de la casa o publicar en redes mensajes por una Palestina libre. Además, si hay gente reunida, por ese solo hecho los consideran peligrosos. Mientras que por ley cualquier israelí puede ir armado, si lo hace un palestino es terrorista. Nos llegó a tocar que dijeran que un día no había electricidad o que cerraban la ciudad –sin entrada ni salida– por aparente capricho o bien porque ese día Hamas hirió a un militar, o porque hubo un mártir, que es como llaman cuando un palestino se inmola tirándoles el carro. Los de Hamás también han llegado a bloquear el acceso a hospitales, lo que quiere decir que la población civil está entre dos bandos intransigentes que no ceden nada".