El 30 de mayo de 2012, el General en Jefe Henry Rangel Silva, jefe del Ceofanb, quien hoy es Gobernador del estado Trujillo, publicó la “Directiva de Apresto Operacional N° 1 del Comandante Estratégico Operacional para la Fuerza Armada y la Milicia Bolivariana”. El 3 de septiembre 2019 Nicolás Maduro le ordenó a la Fuerza Armada la activación de Alerta Naranja en la frontera.

¿Qué significa eso y cuál es la relación entre estos dos eventos?

Desde el año 2012 se establecieron en la Directiva del Ceofanb las diversas alertas: amarilla, naranja y roja. Pero en ésta de 2019, a cargo del almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, veamos algunos de los aspectos que incluye la Fase 1 que es Alerta Amarilla, y se adopta en la etapa inicial de la crisis e incluye lo siguiente:

-Incrementar las medidas del Plan de Defensa local de las unidades y la guardia operacional.

-Puntualizar el Plan de la Puesta en Completo Apresto Operacional de las siguientes fases (2 y 3).

-Mantener a los Comandantes de las unidades de la FANB y la Milicia Bolivariana debidamente informados sobre la situación.

-Incrementar las medidas de exploración y guerra electrónica de tiempo de paz y puntualizar Plan Único de Exploración con los diferentes comandos, así como las medidas de enmascaramiento de todo tipo que dificulten al enemigo descubrir nuestras unidades y su actividad.

-Puntualizar los planes de campaña para la Operación contra la Invasión Limitada y el Desgaste Sistemático (OCILDS).

-Ajustar los planes de actividades militares de tiempo de paz de la FANB, en correspondencia con las medidas que se adopten en esta fase.

-Puntualizar las condiciones de los puestos de comando y prepararlos para el trabajo, así como las necesidades de las unidades a fin de prever la requisición.

-Puntualizar el estado de completamiento de las unidades con personal y material de guerra, en correspondencia con las TOE, en primer lugar, las del primer escalón y prever las medidas a adoptar para su completamiento.

-Acelerar el registro y localización de los reservistas y milicianos.

-Incrementar las medidas de mantenimiento del orden interno, la guardia operacional de los medios de DA en las unidades.

-Puntualizar las acciones a realizar en la alerta y alarma aérea.

-Acelerar la reparación del material de guerra que se encuentra en las empresas y talleres militares para incorporarlos a las unidades.

-Elevar el trabajo Patriótico Bolivariano en las unidades de la FANB y la Milicia Bolivariana.

–Reforzar las comunicaciones con los puestos fronterizos y establecer el servicio operacional permanente (24 horas) para todos los centros de comunicaciones de las unidades del primer escalón.

-Mantener los niveles habituales de tráfico de información en las redes de radio y otros medios inalámbricos.

-Puntualizar con los organismos del Poder Público que corresponda, el plan para evacuar los almacenes que se encuentran en los puertos y vías principales de abastecimiento.

-Precisar el estado de adiestramiento y cohesión de combate alcanzados por las unidades, y su apoyo logístico en el momento en que pasarán a subordinarse directamente a las REDI.

La Alerta Naranja

Aunque en la Fuerza Armada nadie sabe cuándo fue que se activó la Fase Amarilla, si es que se activó alguna vez, y mucho menos está claro, ni ningún documento lo especifica, cuál es el enemigo por la que se activó, el caso es que Maduro declaró la Fase 2.

Si todos los discursos estaban encaminados a señalar a Estados Unidos como el enemigo principal y hasta han obligado a firmar en la jornada “No more Trump” (No más Trump), declarar Alerta Naranja no sería por los norteamericanos sino por los vecinos colombianos. Ahora bien, esa segunda Fase, “se adopta como resultado de la agudización de la situación en la etapa inicial de la crisis”, aunque nadie sabe cuándo se activó y además no ha cumplido.

Ordena entre las medidas a cumplir:

-Poner en Completo Apresto Operacional las unidades ubicadas en la frontera, GNB, Defensa Aérea, aviación, buques disponibles, unidades de exploración, fuerzas especiales y unidades de comunicaciones, y pasar el comando de todas las unidades a las REDI, excepto las Reservas Estratégicas.

-Las REDI organizar el apoyo logístico a las aeronaves en los sitios donde se desconcentraron, cumplir las medidas que permitan protegerlas de los posibles ataques terrestres del enemigo.

-Las REDI y unidades de la Armada que forman parte de la Reserva Estratégica, mantener los buques disponibles desconcentrados y tener su armamento de defensa aérea listo para emplearlo sólo contra los medios del enemigo aéreo que los ataquen directamente.

-Realizar el acuartelamiento del personal que integra los estados mayores de las unidades que se decida.

-Realizar la movilización limitada de algunas unidades con el fin de elevar las TOE de la FANB para el cumplimiento de sus misiones.

-Puntualizar los planes de movilización de la Milicia Bolivariana.

-Las REDI movilizar y misionar los batallones de la milicia territorial necesarios en complemento de la GNB, para reforzar el mantenimiento del orden interno.

-Reforzar las medidas de seguridad y protección en las Bases de Protección Fronterizas e incrementar la exploración en los sectores principales.

-Incrementar la preparación operativa y el adiestramiento de combate de los estados mayores (planas mayores) y las tropas.

-Comenzar la desconservación del material de guerra de las unidades.

-Activar los centros de comunicaciones de los Puestos de Comando de la 2da Red, interconectando las redes alámbricas al Sistema de Comunicaciones de la FANB.

